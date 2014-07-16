Очистка замшелых садовых дорожек

Vermooste_Platten_Header
Vermooste_Platten

Очистка замшелых садовых дорожек

На примерах из практики мы хотим показать Вам, как надо правильно работать с аппаратом высокого давления и что следует при этом принимать во внимание.

Специальные принадлежности придают аппарату широчайшие функциональные возможности: с его помощью можно осуществлять струйную абразивную обработку, прочищать трубы, очищать террасы или даже откачивать воду из пруда. Может быть, Вы найдете для своего аппарата и другие области применения!

Выполняя работы, помните о том, что максимальное ударное давление струи достигается на ее выходе из сопла. Поэтому стойкие загрязнения лучше удалять с малого расстояния, а для удаления незначительных загрязнений и обработки чувствительных поверхностей следует увеличивать расстояние между объектом и соплом.

  • Поскольку мох не только покрывает толстым слоем поверхность каменной плиты, но и проникает в поры камня, для его удаления используется грязевая фреза.
  • Грязевая фреза формирует вращающуюся струю высокого давления, комбинирующую мощь точечной струи с высокой производительностью веерной.
  • Струю следует направлять на поверхность почти вертикально с расстояния 20 – 30 см и медленно перемещать ее от одного края обросшей мхом плиты к другому.
  • Брызговик (опция), надеваемый на грязевую фрезу, защитит Вас от разлетающихся брызг воды.

Подходящие аппараты и принадлежности

Аппарат высокого давления K 2 Premium Home

Аппарат для устранения незначительных загрязнений.

Брызговик

Брызговик, надеваемый на грязевую фрезу, надежно защищает пользователя от промокания.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова