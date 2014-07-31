Forare, maturare, aspirare
Forare fara praf
Cu noul aspirator pentru praful rezultat in urma gauririi cu burghiul DDC 50 Kärcher, puteti da gauri fara a mai avea grija prafului. Nu veti avea nevoie de inca o persoana si nici de alte dispozitive sau accesorii. DDC 50 poate fi folosit cu orice burghiu (diametru maxim de gaurire 10 mm) pe toti peretii de interior atat de dreptaci cat si de stangaci.
Iata cum functioneaza:
- Pozitionati: dupa ce ati marcat locul unde veti da gaura, amplasati DDC 50 pe burghiu si amplasati-l peste semnul facut.
- Apasati: acum impingeti DDC 50 inspre perete – cand functia de aspirare porneste, dispozitivul va sta lipit de perete pe durata intregului proces.
- Gauriti: gauritul nu a fost niciodata mai simplu decat cu DDC 50. Dispozitivul ramane lipit de perete si dumneavoastra veti avea ambele maini libere pentru a da gaura.
- Indepartati: dupa ce ati terminat de gaurit, eliberati vidul folosind butonul de ventilatie si indepartati DDC 50 de pe perete. Locul in care ati dat gaura este curat si tot praful este colectat.
- Goliti: deschideti DDC 50 si goliti recipientul. Nu trebuie sa il curatati dupa utilizare.
Maturati repede si usor
Pentru cantitati mici de praf nu este neaparat necesar sa folositi un aspirator. Noua matura electrica K55 este rapida, usor de folosit si curata in profunzime. Este o matura cu acumulator, fara cablu, usoara si la indemana intotdeauna. Designul inteligent va permite sa maturati pana la 1 mm de margine. Uitati de matura si de faras.
- Puteti inlocui peria foarte usor sau o puteti scoate pentru a o curata.
- Acumulatorul este detasabil si poate fi incarcat extern. Cu acumulatorul aditional (accesoriu special), puteti curata continuu.
- K55 Plus poate matura pana la 1 mm de margine gratie perilor laterali.
- Containerul mare poate fi indepartat usor si golit.
Aspiratoare multifunctionale
Cele mai puternice aspiratoare multifunctionale.
Aspiratoarele multifunctionale Kärcher au o putere de aspirare extraordinara si consum redus de energie, pot fi utilizate oriunde si au un nou sistem de inlocuire a filtrului precum si accesorii special create.
Pot fi folosite pentru murdarie uscata, umeda, aspra sau fina: Aspiratoarele multifunctionale Kärcher aspira perfect de fiecare data, oferind rezultate perfecte. Pe scurt: Kärcher va ofera solutia ideala pentru orice cerinta – atat pentru uz ocazional cat si intensiv.
Gratie motoarelor economice si designului optimizat al dispozitivelor si accesoriilor, noile aspiratoare multifunctionale Kärcher nu numai ca sunt mult mai puternice decat predecesoarele sale dar sunt cele mai puternice aspiratoare Kärcher de pe piata din toate timpurile.
Beneficii: aspirare la putere maxima, timp redus, versatilitate.
Cu tehnologia inovativa de inlocuire a filtrului disponibila pentru gamele de mijloc si de top , filtrul poate fi inlocuit in doar cateva secunde. In plus, filtrul flexibil plat, atat de des intalnit in gama noastra de aspiratoare profesionale, este introdus intr-o cutie speciala in partea de sus a dispozitivului - ceea ce inseamna ca poate fi inlaturat mai usor in doi pasi simpli. Deschideti cartusul filtrului si scoateti filtrul – gata!
Beneficii: filtrul poate fi indepartat mai repede si mai usor, fara a intra in contact cu murdaria si fara a imprastia praful.
Cu noua gama de accesorii ce include duza pentru podele, tevi, furtunul de aspirare si manerul, noile modele asigura rezultate perfecte cu minimum de efort. Toate tipurile de murdarie sunt eliminate usor si fara reziduuri.
Beneficii: rezultate perfecte, minimum de efort, maximum de usurinta, maximum de libertate de miscare, fara blocaje, fara intreruperi.
Gratie functiei integrate de curatare a filtrului, filtrele murdare pot fi curatate rapid si eficient prin apasarea butonului de curatare - functie disponibila pentru toate dispozitivele de top MV 5-6. Puterea de aspirare poate fi restabilita chiar si in timpul celor mai grele treburi. Beneficii: fara curatare manuala, fara contact cu praful colectat, putere de aspirare restabilita rapid.
Accesorii si dispozitive adecvate
DCC 50
Aspirare dupa gaurire – istorie.
Matura electrica fara cablu
Putin praf? Nicio problema. Maturile electrice Kärcher curata totul cat ai clipi.
Aspiratoare multifunctionale
Cele mai puternice aspiratoare multifunctionale.