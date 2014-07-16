Curatarea fatadei casei

Kärcher nu numai ca va ofera dispozitivele ideale pentru curatarea imprejurimilor casei dumneavoastra: casa in sine se murdareste in timp iar dispozitivele de curatat Kärcher pot face casa dumneavoastra sa arate la fel de stralucitoare ca la inceput.

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Curatare cu presiune cu efect wow : gama K7

Gama de produse K7 va ajuta sa curatati usor chiar si suprafete mari. Pana si cea mai persistenta murdarie poate fi inlaturata complet, repede si usor cu ajutorul acestor dispozitive puternice. Optiunile precum QuickConnect, Plug 'n' Clean si tamburul pentru furtun fac din curatenie o activitate placuta.

Accesorii si dispozitive adecvate

K 7 Premium Home

Chiar si cea mai persistenta murdarie poate fi indepartata daca folositi echipamentul de curatare potrivit.

Curatitorul de suprafete T-Racer T 400

Pentru curatarea suprafetelor plate fara stropire.

Lanci telescopice

Ideale pentru curatare la 4 m inaltime.

K 7 Premium eco!ogic Home

Cu sistemul de curatare Plug 'n' Clean, puteti inlocui detergentul printr-o simpla miscare.

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Created with AI (artificial intelligence)

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Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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