Lance sablat telescopica
Lancea de sablat telescopica cu raza de actionare pana la 4m. Ideal pentru curatarea lejera cu inalta presiune de exemplu jaluzele sau fasade la inaltime. Dotata cu o curea confortabila si pistol comutabil integrat.
Cu teava de pulverizare telescopica (1,20 - 4 m), chiar si suprafetele greu accesibile precum fatadele pot fi usor de curatat. Banda practica pentru umar faciliteaza munca in mod semnificativ, iar pistolul integrat, cu ajustare ergonomica, garanteaza, de asemenea, un produs usor de utilizat. Cu o greutate de numai 2 kg, teava de pulverizare telescopica Karcher este foarte usor de utilizat. Racordul practic al tijei permite conectarea tuturor accesoriilor Karcher.
Caracteristici si beneficii
Pistol adaptabil ergonomic
- Grație mânerului ergonomic și greutății reduse, aparatul este ușor și simplu de transportat.
Greutate de aproximativ 2 kg
- Pentru curatarea de locuri greu accesibile (de ex. la inaltime)
Curea pentru umăr
- Usor de utilizat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|2,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|4177 x 92 x 240
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K Silent Anniversary Edition
Domenii de intrebuintare
- Fațadă
- Sere