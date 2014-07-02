Lance sablat telescopica

Lancea de sablat telescopica cu raza de actionare pana la 4m. Ideal pentru curatarea lejera cu inalta presiune de exemplu jaluzele sau fasade la inaltime. Dotata cu o curea confortabila si pistol comutabil integrat.

Cu teava de pulverizare telescopica (1,20 - 4 m), chiar si suprafetele greu accesibile precum fatadele pot fi usor de curatat. Banda practica pentru umar faciliteaza munca in mod semnificativ, iar pistolul integrat, cu ajustare ergonomica, garanteaza, de asemenea, un produs usor de utilizat. Cu o greutate de numai 2 kg, teava de pulverizare telescopica Karcher este foarte usor de utilizat. Racordul practic al tijei permite conectarea tuturor accesoriilor Karcher.

Caracteristici si beneficii
Pistol adaptabil ergonomic
  • Grație mânerului ergonomic și greutății reduse, aparatul este ușor și simplu de transportat.
Greutate de aproximativ 2 kg
  • Pentru curatarea de locuri greu accesibile (de ex. la inaltime)
Curea pentru umăr
  • Usor de utilizat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 2,3
Greutate cu ambalaj (kg) 3,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 4177 x 92 x 240

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Fațadă
  • Sere
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova