Kärcher „K3” – spune „La revedere” murdăriei normale. Mașină de curățat cu înaltă presiune cu pistol Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 6 m potrivit pentru utilizare ocazională în casă, de ex. pe biciclete, garduri de grădină și motociclete. Presiunea apei poate fi ajustată la suprafața care este curățată prin simpla răsucire a lancei de pulverizare Vario Power (VPS). Blasterul de murdărie cu jet de creion rotativ îndepărtează chiar și cea mai încăpățânată murdărie. Pompa „K3” este protejată de un filtru de apă - pentru o durată lungă de viață.