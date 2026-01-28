Aparat de spalat cu presiune K 3
Curățitorul cu apă sub presiune "K3" este ideal pentru uz ocazional, la îndepărtarea murdăriei obișnuite - biciclete, garduri, motociclete, etc.
Kärcher „K3” – spune „La revedere” murdăriei normale. Mașină de curățat cu înaltă presiune cu pistol Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 6 m potrivit pentru utilizare ocazională în casă, de ex. pe biciclete, garduri de grădină și motociclete. Presiunea apei poate fi ajustată la suprafața care este curățată prin simpla răsucire a lancei de pulverizare Vario Power (VPS). Blasterul de murdărie cu jet de creion rotativ îndepărtează chiar și cea mai încăpățânată murdărie. Pompa „K3” este protejată de un filtru de apă - pentru o durată lungă de viață.
Caracteristici si beneficii
Conectare rapidăFurtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.
Rezervor pentru detergentRezervorul de detergent foarte practic faciliteaza aplicarea detergenților pe suprafețele dorite.
Depozitare optimăCartușele încăpătoare pentru cablu permit depozitarea ordonată a cablului direct pe aparat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Debit transportat (l/h)
|max. 380
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|25
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,6
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|275 x 279 x 803
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Rezervor
- Filtru fin de apă integrat
Video
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.