Aparat de spalat cu presiune K 2

Curățitorul cu apă sub presiune Kärcher "K2", dotat cu roti ușor manevrabile, este ideal pentru utilizarea ocazională și îndepărtarea murdăriei moderate - biciclete, scule sau mobilier de grădină.

"K2" include două roți ușor manevrabile, un pistol de actionare, un furtun sub presiune de 4 m, o lance de pulverizare, un dispozitiv de îndepărtare a prafului cu duză rotativă pentru eliminarea murdăriei persistente și un filtru de apă care protejează pompa de particulele de murdărie. Acest curățitor sub presiune este predestinat utilizării ocazionale și îndepărtării murdăriei moderate din jurul casei, de ex., biciclete, scule sau mobilier de grădină.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 2: Depozitare optimă
Depozitare optimă
Cârligele mari pentru accesorii permit depozitarea ordonată a furtunului și a cablului direct pe aparat.
Aparat de spalat cu presiune K 2: Putere de curatare mare
Putere de curatare mare
Toate curatitoarele cu presiune Kärcher, includ un sistem integrat pentru utilizarea detergentilor
Aparat de spalat cu presiune K 2: Pompa axiala cu trei pistoane
Pompa axiala cu trei pistoane
Nu necesita niciun fel de intretinere
Supapa de siguranta si functie de auto-oprire motor
  • Protectie sigura impotriva suprapresiunii
  • Oprire motor la inchiderea pistolului de pulverizare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tipul de curent (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Debit transportat (l/h) max. 360
Capacitate pe suprafață (m²/h) 20
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,4
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,8
Greutate cu ambalaj (kg) 6,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 242 x 280 x 783

Scope of supply

  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance cu 1 poziție
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 4 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Aplicarea detergentului: Aspirare
  • Filtru fin de apă integrat
Aparat de spalat cu presiune K 2
Aparat de spalat cu presiune K 2
Accesorii
Detergenti
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova