Aparat de spalat cu presiune K 2
Curățitorul cu apă sub presiune Kärcher "K2", dotat cu roti ușor manevrabile, este ideal pentru utilizarea ocazională și îndepărtarea murdăriei moderate - biciclete, scule sau mobilier de grădină.
"K2" include două roți ușor manevrabile, un pistol de actionare, un furtun sub presiune de 4 m, o lance de pulverizare, un dispozitiv de îndepărtare a prafului cu duză rotativă pentru eliminarea murdăriei persistente și un filtru de apă care protejează pompa de particulele de murdărie. Acest curățitor sub presiune este predestinat utilizării ocazionale și îndepărtării murdăriei moderate din jurul casei, de ex., biciclete, scule sau mobilier de grădină.
Caracteristici si beneficii
Depozitare optimăCârligele mari pentru accesorii permit depozitarea ordonată a furtunului și a cablului direct pe aparat.
Putere de curatare mareToate curatitoarele cu presiune Kärcher, includ un sistem integrat pentru utilizarea detergentilor
Pompa axiala cu trei pistoaneNu necesita niciun fel de intretinere
Supapa de siguranta si functie de auto-oprire motor
- Protectie sigura impotriva suprapresiunii
- Oprire motor la inchiderea pistolului de pulverizare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|242 x 280 x 783
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance cu 1 poziție
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 4 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Aplicarea detergentului: Aspirare
- Filtru fin de apă integrat