Минимойка Керхер К2 с удобными колесами идеально подходит для периодического использования и удаления несильных загрязнений, например, мытья велосипедов, садового инструмента или садовой мебели.

Минимойка К2 имеет удобные колеса, пистолет высокого давления, 4 м шланга высокого давления, струйную трубку, грязевую фрезу и встроенный фильтр тонкой очистки воды, который защищает насос от попадания частиц грязи. Эта мойка высокого давления предназначена для эпизодического использования и удаления несильных загрязнений, например, мытья велосипедов, садового инструмента или садовой мебели.

Особенности и преимущества
Аккуратное хранение провода на специальном крючке
Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате
Высокая производительность
Все аппараты высокого давления Kärcher оснащены встроенный механизм для забора моющего средства
Трехпоршневой осевой насос
Не требующий технического обслуживания.
Предохранительный клапан
  • Защита от избыточного давления.
  • Отключение мотора при отключенном пистолете.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,4
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,78
Вес (с упаковкой) (кг) 6,148
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 241,6 x 279,8 x 782,5

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • 1-позиционная струйная трубка
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 4 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Подача моющего средства через: Всасывание
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
