Минимойка высокого давления K 2
Минимойка Керхер К2 с удобными колесами идеально подходит для периодического использования и удаления несильных загрязнений, например, мытья велосипедов, садового инструмента или садовой мебели.
Минимойка К2 имеет удобные колеса, пистолет высокого давления, 4 м шланга высокого давления, струйную трубку, грязевую фрезу и встроенный фильтр тонкой очистки воды, который защищает насос от попадания частиц грязи. Эта мойка высокого давления предназначена для эпизодического использования и удаления несильных загрязнений, например, мытья велосипедов, садового инструмента или садовой мебели.
Особенности и преимущества
Аккуратное хранение провода на специальном крючкеУдобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате
Высокая производительностьВсе аппараты высокого давления Kärcher оснащены встроенный механизм для забора моющего средства
Трехпоршневой осевой насосНе требующий технического обслуживания.
Предохранительный клапан
- Защита от избыточного давления.
- Отключение мотора при отключенном пистолете.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,78
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,148
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|241,6 x 279,8 x 782,5
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- 1-позиционная струйная трубка
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 4 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Подача моющего средства через: Всасывание
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды