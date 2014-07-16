Чистка фасадов

Аппараты высокого давления подходят не только для уборки вокруг дома – с их помощью можно эффективно очищать и загрязняющиеся с течением времени стены самого дома.

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Сенсационные результаты чистки: серия K 7

Аппараты высокого давления серии K 7 позволяют легко решать самые сложные задачи уборки, быстро и тщательно удаляя самые стойкие загрязнения. Целый ряд практичных решений, таких как системы QuickConnect и Plug´n´Clean или барабан для шланга, гарантирует удовольствие от выполняемой работы.

Подходящие аппараты и принадлежности

K 7 Premium Home

Аппарат в обширной комплектации для легкого устранения сильных загрязнений.

Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 400

Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей.

Телескопическая струйная трубка

Идеальное дополнение для удобной очистки объектов высотой до 4 м.

K 7 Premium eco!ogic Home

Аппарат с системой Plug ´n´ Clean для быстрой и простой замены чистящих средств.

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Created with AI (artificial intelligence)

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Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

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ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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