Pompe de udare de putere mare

Puternicele pompe Kärcher sunt ideale pentru udarea gradinii folosind surse alternative de apa precum cisternele. Intrerupatorul de picior este foarte practic si va confera un plus de comfort.

Pompa de gradina Kärcher BP Garden distribuie apa in gradina dumneavoastra intr-un mod convenabil si economic. Pompele BP Casa & Gradina pot de asemenea alimenta intreaga casa, mentinandu-si modul economic de functionare. Dispozitivele pornesc - si apoi se opresc - automat ori de cat ori este nevoie de apa. Cand sunt conectate la cisterne, pompele electronice pot alimenta masinile sau WC-urile din interiorul locuintei si uda gradina in acelasi timp, gratie presiunii constante de operare. Pompele cu mai multe trepte va ofera putere maxima, eficienta si operare silentioasa intrucat, pentru acelasi flux de apa necesita mai putine turatii ale motorului decat pompele de gradina traditionale cu jet. Acest lucru reduce consumul de energie cu aproximativ 30%. In plus, modelele eco!ogic sunt prevazute cu o functie stand-by 0-W – si astfel sunt chiar si mai economice.