Udarea gradinii
Pompe de udare de putere mare
Puternicele pompe Kärcher sunt ideale pentru udarea gradinii folosind surse alternative de apa precum cisternele. Intrerupatorul de picior este foarte practic si va confera un plus de comfort.
Pompa de gradina Kärcher BP Garden distribuie apa in gradina dumneavoastra intr-un mod convenabil si economic. Pompele BP Casa & Gradina pot de asemenea alimenta intreaga casa, mentinandu-si modul economic de functionare. Dispozitivele pornesc - si apoi se opresc - automat ori de cat ori este nevoie de apa. Cand sunt conectate la cisterne, pompele electronice pot alimenta masinile sau WC-urile din interiorul locuintei si uda gradina in acelasi timp, gratie presiunii constante de operare. Pompele cu mai multe trepte va ofera putere maxima, eficienta si operare silentioasa intrucat, pentru acelasi flux de apa necesita mai putine turatii ale motorului decat pompele de gradina traditionale cu jet. Acest lucru reduce consumul de energie cu aproximativ 30%. In plus, modelele eco!ogic sunt prevazute cu o functie stand-by 0-W – si astfel sunt chiar si mai economice.
Ploaia, reinventata de Kärcher
Gama extinsa de produse pentru udare Kärcher va aduce zambetul pe fata pasionatilor de gradinarit de pretutindeni. Pompele si produsele de udare, create sa functioneze in sincronizare perfecta, vor folosi responsabil resursele dumneavoastra naturale. Apa va fi folosita in cel mai eficient si economic mod. Tehnologia inovativa si senzorii precisi vor uda plantele dumneavoastra exact atat cat este nevoie. Pentru ca dumneavoastra sa va bucurati din plin de gradina Kärcher va ofera pulverizatoare eficiente, pistoale de pulverizare, aspersoare, furtunuri, temporizatoare de apa, pompe, sisteme de conectare a furtunurilor si sisteme de stocare. Daca ati ales oricare dintre produsele Kärcher, stiti ca ati facut alegerea corecta.
Kärcher Rain System®
Garduri vii, jardiniere, arbusti sau plante – noul sistem de udare inteligent Kärcher foloseste un sistem de distributie a apei specific, cu umiditate controlata pentru a uda fiecare planta individual, intr-un mod precis, asigurandu-i cantitatea de apa necesara. Noul Kärcher Rain System® combina beneficiile udarii traditionale cu sistemele cu cele ale sistemelor micro-drip. Sistemul functioneaza la o presiune de pana la 4 bari si include un furtun de ½" din PVC duze de picurare si pulverizare. Puteti instala si un reductor de presiune si un filtru impotriva presiunii excesive si a particulelor de murdarie. Kärcher Rain System™poate fi adaptat pentru orice gradina si functioneaza perfect impreuna cu SensoTimer pentru a controla cantitatea de apa livrata de sistemul de udare astfel incat sa indeplineasca cerintele specifice ale gradinii dumneavoastra.
Accesorii si dispozitive adecvate
Pompa de gradina
Pentru o udare optima a gradinii dumneavoastra.
Kärcher Rain Box
Un kit ideal pentru udarea eficienta a gradinii
Pompa de rezervor inovativa
Cu sistem de prindere flexibil
Pompa de presiune submersibila
Pentru udare din surse alternative.