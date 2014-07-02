Pompa de cisterna BP 2 Cistern
The BP 2 Cistern cu carcasa rezistenta din inox, este o pompa de inalta presiune, submersibila, ideala pentru udarea gradinii cu apa de ploaie dintr-o cisterna. Include racorduri furtun + intrerupator flotor.
Pompa submersibila de inalta presiune BP 2 Cistern este ideala pentru utilizarea unor surse alternative de apa pentru udarea gradinii. Utilizarea apei de ploaie, apei din fantana sau apei din subteran poate economisi o cantitate valoroasa de apa potabila. Pompa cu carcasa din inox, cu racordurile cu filet si manerul de transport extrem de robuste. Pentru coborarea - de exemplu, intr-un put - o funie poate fi atasata la pompa. Pompa submersibila de inalta presiune include un prefiltru integrat si un flotor care porneste si opreste pompa, in functie de nivelul apei, prevenind astfel functionarea in gol. Nivelul de comutare poate fi ajustat in mod flexibil. Un set de racorduri pentru furtun, care poate fi utilizat pentru conectarea furtunurilor de 3/4" si 1" la pompa fara niciun fel de probleme, este inclus . Include supapa de siguranta
Caracteristici si beneficii
Carcasa pompa din inox, conexiuni cu filet si maner de transportDurata de viata extinsa si rezistenta la impact, precum si transport sigur si manipulare simplas, fara probleme.
Include racord pompa si supapa de retinereRacord rapid al furtunurilor, de 3/4" si 1" la pompa.
Prefiltru integratProtejeaza pompa impotriva contaminarii si mareste durata de viata si fiabilitatea in functionare.
Intrerupator flotor cu cablu
- Siguranta de functionare in gol, cu reglare simpla a nivelului de comutare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|800
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 5700
|Înălțimea de pompare (m)
|32
|Presiune (bar)
|max. 3,2
|Adâncime de scufundare (m)
|max. 7
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|10
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|argintiu
|Greutate fără accesorii (kg)
|9,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|130 x 130 x 475
Scope of supply
- Piesa racord furtun de 1″, ¾″ cu clema de furtun
Echipament
- Supapa de sens integrata
- Carcasa pompa din inox si racorduri cu filet
- Intrerupator flotor
- Maner robust din otel inoxidabil
- Prefiltru integrat
- Definire simplă a înălțimii de comutare
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii din cisterne