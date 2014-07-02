Pompa submersibila de inalta presiune BP 2 Cistern este ideala pentru utilizarea unor surse alternative de apa pentru udarea gradinii. Utilizarea apei de ploaie, apei din fantana sau apei din subteran poate economisi o cantitate valoroasa de apa potabila. Pompa cu carcasa din inox, cu racordurile cu filet si manerul de transport extrem de robuste. Pentru coborarea - de exemplu, intr-un put - o funie poate fi atasata la pompa. Pompa submersibila de inalta presiune include un prefiltru integrat si un flotor care porneste si opreste pompa, in functie de nivelul apei, prevenind astfel functionarea in gol. Nivelul de comutare poate fi ajustat in mod flexibil. Un set de racorduri pentru furtun, care poate fi utilizat pentru conectarea furtunurilor de 3/4" si 1" la pompa fara niciun fel de probleme, este inclus . Include supapa de siguranta