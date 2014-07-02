Погружной насос BP 2 Cistern идеально подходит для использования альтернативных источников воды для полива сада. Целевое использование дождевой воды позволяет сэкономить большое количество ценной питьевой воды. Корпус насоса из нержавеющей стали, резьбовые соединения и ручкой для переноски чрезвычайно прочны. Погружной насос имеет встроенный фильтр предварительной очистки и поплавковый выключатель, который срабатывает в зависимости от уровня воды, и таким образом предотвращает работу насоса всухую. Уровень переключения можно легко регулировать. Соединительный шланг, который можно подключить как к 3/4", так и к 1", входит в комплект поставки. Включает встроенный обратный клапан.