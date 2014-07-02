Насос для колодца BP 2 Cistern

BP 2 Cistern с прочным корпусом из нержавеющей стали - это идеальный погружной насос для полива сада с использованием дождевой воды из цистерны. Включает шланг набор подключения и поплавковый выключатель.

Погружной насос BP 2 Cistern идеально подходит для использования альтернативных источников воды для полива сада. Целевое использование дождевой воды позволяет сэкономить большое количество ценной питьевой воды. Корпус насоса из нержавеющей стали, резьбовые соединения и ручкой для переноски чрезвычайно прочны. Погружной насос имеет встроенный фильтр предварительной очистки и поплавковый выключатель, который срабатывает в зависимости от уровня воды, и таким образом предотвращает работу насоса всухую. Уровень переключения можно легко регулировать. Соединительный шланг, который можно подключить как к 3/4", так и к 1", входит в комплект поставки. Включает встроенный обратный клапан.

Особенности и преимущества
Корпус насоса, резьбовой штуцер и удобная ручка для переноски из нержавеющей стали
Длительный срок службы и ударопрочность, безопасная перевозка и установка
Оснащен соеденительным элементом и обратным клапаном.
Быстрое подключение шланга 3/4" или 1" к насосу.
Встроенный фильтр предварительной очистки
Защищает насос от загрязнения и тем самым увеличивает срок службы и надежность в работе.
Поплавковый выключатель
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 800
Макс. производительность (л/ч) < 5700
Высота подачи (м) 32
Давление (бар) макс. 3,2
Глубина погружения (м) макс. 7
Температура подачи (°C) макс. 35
Соединительная резьба G1
Длина кабеля (м) 10
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Цвет серебряный
Масса (без принадлежностей) (кг) 9,91
Вес (с упаковкой) (кг) 11,198
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 130 x 130 x 475

Scope of supply

  • Соединительный элемент для шланга размером 1 ″, ¾ ″ с зажимом

Оснащение

  • Интегрированный обратный клапан
  • Корпус из нержавеющей стали насос и резьбовые соединения
  • Поплавковый выключатель
  • Крепкая ручка из нержавеющей стали
  • Встроенный фильтр предварительной очистки
  • Простая регулировка
