Curatarea covorului
Curatarea covorului este o joaca de copii cu produsele Kärcher.
Curatitoare cu spray-extractie – pentru curatare in profunzime
Curatitoarele cu spray-extractie Kärcher curata in profunzime fibrele covorului. Detergentul este pulverizat sub presiune adanc in covor si este apoi extras impreuna cu murdaria dizolvata, Indeparteaza eficient grasimea, murdaria si mirosurile neplacute.
Principiul spray-extractiei
In timpul spray-extractiei, apa cu detergent este pulverizata printr-o singura procedura si apoi este aspirata imediat impreuna cu murdaria.
Curat si igienizat
Curatitoarele cu spray-extractie Kärcher sunt ideale nu numai pentru cei cu probleme alergice ci si pentru detinatorii de animale de companie.
Aspiratoare inovative cu filtru de apa
Spre deosebire de un aspirator traditional cu sac, noul aspirator cu filtru de apa DS 5.800 foloseste puterea naturala a
apei care este rotita la viteza mare in interiorul filtrului. Murdaria
aspirata trece prin vartejul de apa, fiind astfel extrasa din aer si combinata cu
apa. Rezultatul: aerul eliberat este foarte proaspat si curat.
Sfaturi pentru curatarea covoarelor
De ce trebuie sa curatati covorul?
Daca va veti curata covorul regulat (curatenie de intretinere, intermediara si in profunzime) ii veti mentine aspectul, crescandu-i durata de viata si asigurand un nivel de igiena bun. Tinand cont ca covorul nu este murdar numai la suprafata ci murdaria patrunde in profunzimea acestuia, nu va puteti da intotdeauna seama cand trebuie curatat. Este foarte important sa curatati covorul periodic si sa indepartati petele imediat.
Curatitoarele cu spray-extractie sunt ideale pentru curatarea in profunzime a covorului dumneavoastra. Astfel va recomandam curatitorul cu spray-extractie Kärcher impreuna cu detergentii RM 769 si 760.
Iata cum trebuie sa procedati pentru o curatare in profunzime:
- Prespalare: mai intai pulverizati apa cu detergent (solutie de curatare) de la o distanta de 10 cm setand duza la o anumita presiune. Lasati sa actioneze aproximativ 10 minute.
- Spalare: miscati duza de podea pe covor si lasati solutia de curatare sa actioneze. Murdaria dizolvata va fi aspirata acum sau in etapa urmatoare.
- Clatire: clatiti cu apa curata si aspirati solutia de curatare impreuna cu murdaria folosind duza de aspirare.
- Aspirare: dupa ce covorul s-a uscat, aspirati-l folosind un aspirator.
Accesorii si dispozitive adecvate
Aparate de curatat cu spray extractie
Curatare in profunzime.
Curatarea covorului
Pentru retusuri.
Aspiratoare cu filtru de apa
Filtreaza pana la 99,9% din particulele din aer gratie filtrului de apa.