Curatarea covorului

Sfaturi pentru curatarea covoarelor

De ce trebuie sa curatati covorul?

Daca va veti curata covorul regulat (curatenie de intretinere, intermediara si in profunzime) ii veti mentine aspectul, crescandu-i durata de viata si asigurand un nivel de igiena bun. Tinand cont ca covorul nu este murdar numai la suprafata ci murdaria patrunde in profunzimea acestuia, nu va puteti da intotdeauna seama cand trebuie curatat. Este foarte important sa curatati covorul periodic si sa indepartati petele imediat.

Curatitoarele cu spray-extractie sunt ideale pentru curatarea in profunzime a covorului dumneavoastra. Astfel va recomandam curatitorul cu spray-extractie Kärcher impreuna cu detergentii RM 769 si 760.

Iata cum trebuie sa procedati pentru o curatare in profunzime: