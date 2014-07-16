Чистка ковров

Чистка ковров – очень простое занятие, если воспользоваться для этого подходящими продуктами Kärcher.

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Моющие пылесосы: для тщательной очистки

Моющие пылесосы Kärcher обеспечивают тщательную очистку ковров и мягкой мебели. Раствор чистящего средства под давлением разбрызгивается на поверхность ворса, увлажняет его на всю глубину и сразу же всасывается вместе с отделенной грязью. Тем самым обеспечивается эффективное устранение загрязнений и запахов.

Принцип работы моющего пылесоса

При чистке моющим пылесосом в едином рабочем процессе производятся разбрызгивание водного раствора чистящего средства и его немедленный сбор вместе с отделенной грязью.

Гигиеническая чистота

Моющий пылесос Kärcher необходим не только аллергикам, но и владельцам домашних животных.

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Пылесосы с инновационной технологией водной фильтрации

В отличие от обычных пылесосов, оснащаемых фильтр-мешками, в пылесосе с аквафильтром DS 5.800 используется природная сила воды.
Внутри водяного фильтра образуется движущийся с высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий и связывающий частицы грязи и пыли, содержащиеся в засасываемом воздухе.
Пыль надежно задерживается в водяном фильтре, и из пылесоса выходит лишь чистый воздух.

Рекомендации по чистке ковров

Зачем нужно чистить ковер?

Регулярная чистка (поддерживающая, периодическая или в рамках генеральной уборки) сохраняет привлекательный вид коврового покрытия, увеличивает срок его службы и обеспечивает поддержание гигиены. Поскольку грязь скапливается не только на поверхности, но и в глубине ворса, не всегда можно определить необходимость в чистке по внешнему виду ковра. Поэтому очень важно регулярно удалять загрязнения и правильно выводить образующиеся пятна.

Для тщательной очистки ковровых напольных покрытий используются моющие пылесосы. Мы рекомендуем Вам моющий пылесос Kärcher в сочетании с чистящими средствами RM 769 и RM 760.

 

Порядок чистки ковра моющим пылесосом:

  1. Предварительная обработка: сначала на ковер через форсунку с расстояния около 10 см под давлением разбрызгивается моющий раствор (вода с добавкой чистящего средства). Чистящему средству следует дать подействовать примерно 10 минут.
  2. Основная обработка: ковер обрабатывается перемещаемой по его поверхности насадкой для пола, обеспечивающей распределение моющего раствора. Отделяемая грязь всасывается одновременно или при выполнении следующей операции.
  3. Промывка: ковер промывается чистой водой, собираемой насадкой вместе с грязью и остатками моющего раствора.
  4. Заключительная обработка пылесосом: после высыхания ковер следует тщательно пропылесосить.

Подходящие аппараты и принадлежности

Моющие пылесосы

Для тщательной очистки на всю глубину волокон.

Средство для чистки ковров

Для промежуточной чистки.

Пылесосы с аквафильтром

Технология водной фильтрации обеспечивает задержание 99,9% содержащихся в воздухе частиц пыли.

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