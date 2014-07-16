Чистка ковров

Моющие пылесосы: для тщательной очистки

Моющие пылесосы Kärcher обеспечивают тщательную очистку ковров и мягкой мебели. Раствор чистящего средства под давлением разбрызгивается на поверхность ворса, увлажняет его на всю глубину и сразу же всасывается вместе с отделенной грязью. Тем самым обеспечивается эффективное устранение загрязнений и запахов.

Принцип работы моющего пылесоса

При чистке моющим пылесосом в едином рабочем процессе производятся разбрызгивание водного раствора чистящего средства и его немедленный сбор вместе с отделенной грязью.

Гигиеническая чистота

Моющий пылесос Kärcher необходим не только аллергикам, но и владельцам домашних животных.