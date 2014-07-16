Curatarea ferestrelor

Aspiratoare pentru geamuri cu acumulator - curatatul ferestrelor este acum distractiv

Exista intotdeauna moduri mai placute de va petrece timpul decat facand treburi plictisitoare – mail ales in casa. Din acest motiv Kärcher va ofera solutia perfecta pentru curatarea geamurilor: aspiratorul pentru geamuri WV 2 plus cu acumulator: fara stropi si fara dare. Aspiratorul pentru geamuri cu acumulator te ajuta sa economisesti timp si este ideal nu numai pentru geamuri ci pentru toate suprafetele netede din locuinta ta.

Gratie puterii de aspiratie, cu WV 2 plus cureti usor, fara stropi si economisesti timp – cu aspiratorul pentru geamuri cu acumulator Kärcher ferestrele tale vor fi stralucitoare cat ai bate din palme.