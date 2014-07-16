Curatarea ferestrelor

Cand vine vorba de geamuri murdare Kärcher are solutia ideala pentru orice nevoie. Descopera o varietate de dispozitive pentru curatarea geamurilor.

Fensterreinigung
Fensterreinigung

Aspiratoare pentru geamuri cu acumulator - curatatul ferestrelor este acum distractiv

Exista intotdeauna moduri mai placute de va petrece timpul decat facand treburi plictisitoare – mail ales in casa. Din acest motiv Kärcher va ofera solutia perfecta pentru curatarea geamurilor: aspiratorul pentru geamuri WV 2 plus cu acumulator: fara stropi si fara dare. Aspiratorul pentru geamuri cu acumulator te ajuta sa economisesti timp si este ideal nu numai pentru geamuri ci pentru toate suprafetele netede din locuinta ta.

Gratie puterii de aspiratie, cu WV 2 plus cureti usor, fara stropi si economisesti timp – cu aspiratorul pentru geamuri cu acumulator Kärcher ferestrele tale vor fi stralucitoare cat ai bate din palme. 

Accesorii si dispozitive adecvate

Aspirator pentru geamuri cu acumulator WV 2 plus

Rapid, convenabil si curat

Kit extensie

Acum poti curata perfect si usor chiar si ferestrele inalte.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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