Мойка окон

Мойка окон – не самое приятное занятие, но Kärcher предлагает оптимальное решение для выполнения этой работы. Познакомьтесь с нашим оборудованием для мойки окон!

Fensterreinigung
Fensterreinigung

Аккумуляторный стеклоочиститель: мойка окон с удовольствием

Дома всегда найдутся более приятные занятия, чем долгая и скучная уборка. Поэтому Kärcher предлагает Вам превосходное решение для мойки окон: аккумуляторный стеклоочиститель WV 2 plus, не оставляющий на стеклах полос и разводов и исключающий стекание капель грязной воды на стены и на пол. Этот аппарат экономит немало времени и, кроме того, может использоваться для очистки других гладких поверхностей.

Стеклоочиститель WV 2 plus очень удобен в обращении, а его комплектация обеспечивает быструю и аккуратную мойку окон с превосходным результатом. 

Подходящие аппараты и принадлежности

Аккумуляторный стеклоочиститель WV 2 plus

Удобный аппарат для быстрой и аккуратной очистки.

Удлинительный комплект

Позволяет легко и тщательно очищать окна большой высоты.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова