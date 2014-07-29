Curatarea tapiteriei

Aspiratoare inovative cu filtru de apa

Spre deosebire de un aspirator traditional cu sac, noul aspirator cu filtru de apa DS 5.800 foloseste puterea naturala a

apei care este rotita la viteza mare in interiorul filtrului. Murdaria aspirata trece prin vartejul de apa, fiind astfel extrasa din aer si combinata cu apa. Rezultatul: aerul eliberat este foarte proaspat si curat.

Filtrul este foarte usor de curatat

Partile individuale ale filtrului de apa trebuie doar clatite cu apa de la robinet – repede si usor.