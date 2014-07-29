Curatarea tapiteriei
Curatitoare cu spray-extractie – pentru curatare in profunzime
Curatitoarele cu spray-extractie Kärcher curata in profunzime fibrele covorului. Detergentul este pulverizat sub presiune adanc in covor si este apoi extras impreuna cu murdaria dizolvata, Indeparteaza eficient grasimea, murdaria si mirosurile neplacute.
Principiul spray-extractiei
In timpul spray-extractiei, apa cu detergent este pulverizata printr-o singura procedura si apoi este aspirata imediat impreuna cu murdaria.
Curat si igienizat
Curatitoarele cu spray-extractie Kärcher sunt ideale nu numai pentru cei cu probleme alergice ci si pentru detinatorii de animale de companie.
Aspiratoare inovative cu filtru de apa
Spre deosebire de un aspirator traditional cu sac, noul aspirator cu filtru de apa DS 5.800 foloseste puterea naturala a
apei care este rotita la viteza mare in interiorul filtrului. Murdaria aspirata trece prin vartejul de apa, fiind astfel extrasa din aer si combinata cu apa. Rezultatul: aerul eliberat este foarte proaspat si curat.
Filtrul este foarte usor de curatat
Partile individuale ale filtrului de apa trebuie doar clatite cu apa de la robinet – repede si usor.
Aparate de curatat cu spray extractie
Curatare in profunzime.
Aparat de impregnare textile
Protectie extrem de eficienta.
Aspiratoare cu filtru de apa
Filtreaza pana la 99,9% din particulele din aer gratie filtrului de apa.
Duza turbo pentru tapiterie
Curatare in profunzime a tapiteriei. Ideal pentru parul de animale.