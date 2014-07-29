Curatarea tapiteriei

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Curatitoare cu spray-extractie – pentru curatare in profunzime

Curatitoarele cu spray-extractie Kärcher curata in profunzime fibrele covorului. Detergentul este pulverizat sub presiune adanc in covor si este apoi extras impreuna cu murdaria dizolvata, Indeparteaza eficient grasimea, murdaria si mirosurile neplacute.

Principiul spray-extractiei

In timpul spray-extractiei, apa cu detergent este pulverizata printr-o singura procedura si apoi este aspirata imediat impreuna cu murdaria.

Curat si igienizat

Curatitoarele cu spray-extractie Kärcher sunt ideale nu numai pentru cei cu probleme alergice ci si pentru detinatorii de animale de companie.

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Aspiratoare inovative cu filtru de apa

Spre deosebire de un aspirator traditional cu sac, noul aspirator cu filtru de apa DS 5.800 foloseste puterea naturala a
apei care este rotita la viteza mare in interiorul filtrului. Murdaria aspirata trece prin vartejul de apa, fiind astfel extrasa din aer si combinata cu apa. Rezultatul: aerul eliberat este foarte proaspat si curat.

Filtrul este foarte usor de curatat

Partile individuale ale filtrului de apa trebuie doar clatite cu apa de la robinet – repede si usor.

Aparate de curatat cu spray extractie

Curatare in profunzime.

Aparat de impregnare textile

Protectie extrem de eficienta.

Aspiratoare cu filtru de apa

Filtreaza pana la 99,9% din particulele din aer gratie filtrului de apa.

Duza turbo pentru tapiterie

Curatare in profunzime a tapiteriei. Ideal pentru parul de animale.

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Created with AI (artificial intelligence)

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Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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