Curatare cu abur
Posibilitati de intrebuintare
Curatitoarele noastre cu abur pot avea diferite intrebuintari: pe langa curatare, acestea pot fi folosite si pentru ingrijirea si calcarea materialelor textile. Mai jos puteti vedea numeroasele intrebuintari ale aburului:
Curatarea gresiei
Pentru curatare intermediara si post-curatare va recomandam sa folositi o carpa pe care o puteti impaturi si intinde strans peste duza pentru podea. De asemenea, pentru o curatare mai buna puteti folosi laveta din microfibra (accesoriu special).
Dupa eliberarea aburului miscati repede duza inainte si inapoi; aburul nu trebuie eliberat neaparat continuu. Pentru curatarea rosturilor nu miscati duza doar in unghiuri drepte ci si
pe diagonala.
Aspirare:
Inainte de a curata podeaua cu abur, aspirati-o. Folositi pe podele laminate numai daca sunteti sigur ca au fost montate si lipite profesionist.
Curatarea podelelor laminate
Daca setati volumul de abur la jumatate, puteti curata si podele laminate sau parchet (nu cerat sau cu finisaj pe baza de ulei!). Puteti regla cantitatea de abur folosind pistolul cu abur. Folositi doua lavete (= 4 straturi), pentru a va asigura ca zona intra in contact direct cu cat mai putin abur. Nu aplicati abur in acelasi punct pentru prea mult timp pentru a evita udarea podelei. Cantitatea mica de umezeala ramasa se va usca rapid si fara urme.
Sfat:
Aspirati podelele inainte de a le curata cu abur. Folositi pe podele laminate numai daca sunteti sigur ca au fost montate si lipite profesionist.
Curatarea bailor si a toaletelor
Pentru curatarea faiantei, suprafetelor din sticla si a oglinzilor, a racordurilor, rosturilor, spatiilor inguste, etc.
Urme lasate de calcar si sapun
Puteti indeparta chiar si urmele persistente de calcar si sapun cu ajutorul lavetei abrazive (kit-ul de lavete din microfibra).
Curatarea racordurilor
- Folositi duza pentru rosturi pentru a evita zgarierea racordurilor din crom sau inox. Tineti curatitorul aproape de obiectul pe care doriti sa il curatati si asteptati pana ce calcarul se descompune. Daca tot nu reusiti sa il miscati sau daca este intr-o pozitie ciudata, puteti atasa o perie duzei. Frecati zona in timp ce aplicati jeturi puternice de abur. Curatarea racordurilor.
- Daca depunerile de grasime nu sunt recente, frecati pentru a le indeparta. Intotdeauna folositi si abur in timpul acestei operatiuni.
- Grasimea se va aduna incet pe laveta. Din acest motiv este bine sa schimbati laveta din cand in cand.
- Pentru rezultate perfecte, lustruiti suprafata curatata cu ajutorul lavetei galbene din microfibra.
- Puteti indeparta chiar si depunerile uscate aplicand aburul direct pe ele si frecand energic..
- Pentru straturile mai groase de calcar, aplicati otet sau suc de lamaie si lasati-le sa se inmoaie.
- Curatarea regulata cu abur previne formarea depozitelor de calcar
Curatarea ferestrelor si a oglinzilor
- Inainte de a folosi curatitorul cu abur pentru prima oara, efectuati o curatare in profunzime. Stergeti intreaga suprafata cu o laveta uda si duza manuala. Sfaturi pentru iarna: incalziti in prealabil geamurile foarte reci de la o distanta de aproximativ 5 cm.
- Apoi aplicati aburul pe suprafata de sticla de sus in jos folosind duza pentru rosturi.
- Treceti de mai multe ori lamela pe geam, de sus in jos, pentru a sterge apa condensata. Pentru a evita formarea dungilor stergeti lamela periodic cu o carpa.
- Daca dupa folosirea lamelei observati cateva picaturi pe geam – nicio problema. Le puteti sterge cu carpa fara sa lasati nicio dara.
Curatarea rosturilor gresiei si faiantei
- Duza pentru rosturi este special creata pentru curatarea rosturilor de faianta sau gresie; ii puteti atasa o perie rotunda daca este necesar.
- Puteti indeparta chiar si depunerile uscate aplicand aburul direct pe ele si frecand energic.
- Dupa curatarea cu abur, uscati suprafata cu o carpa uscata. Nota pentru rosturi din silicon: aplicati abur doar pentru scurt timp pentru a evita deteriorarea materialului.
Inlaturarea depunerilor de grasime
- Otelul inoxidabil este la moda – dar nu arata deloc bine cu depuneri de grasime. Puteti obtine rezultate bune daca utilizati husa moale din velur si laveta galbena din microfibra (accesorii speciale) kit-ul de lavete din microfibra pentru bucatarie.
- Daca depunerile de grasime nu sunt recente, frecati pentru a le indeparta. Intotdeauna folositi si abur in timpul acestei operatiuni.
- Grasimea se va aduna incet pe laveta. Din acest motiv este bine sa schimbati laveta din cand in cand.
- Pentru rezultate perfecte, lustruiti suprafata curatata cu ajutorul lavetei galbene din microfibra.
Curatarea plitelor si a aragazurilor
- Plitele din sticla-ceramica reprezinta o problema pentru majoritatea metodelor de curatare – dar nu si pentru curatitoarele cu abur. Puteti atasa periei rotunde un burete spirala din inox. Puteti gasi astfel de bureti in orice magazin cu produse pentru casa.
- Daca folositi curatitorul cu abur nu trebuie sa va mai faceti griji pentru zgarieturi. Aburul formeaza un strat lubrifiant in timpul curatarii, protejand plita. Rosturile si marginile plitei pot fi curatate cu ajutorul periei pentru rosturi si a periei rotunde (peria rotunda atasata la duza) fara husa.
Imrospatarea hainelor
Chiar si improspatarea hainelor este floare la ureche gratie duzei pentru ingrijirea textilelor. Cu ajutorul dispozitivului de indepartare a scamelor integrat puteti scapa simplu si fara efort de scamele si de firele de par de pe hainele dumneavoastra. Puteti scapa de cutele de pe perdele si haine fara a fi nevoita sa folositi o masa de calcat. Orice miros neplacut este de asemenea eliminat. Scapa de o grija in plus!
Aburul este natural si curata in profunzime
Curatare simpla, naturala si nepoluanta: curatarea cu abur este cea mai naturala solutie pentru curatenie - si alternativa ideala pentru metodele de curatare traditionale. Curatitoarele noastre cu abur pot avea diferite intrebuintari. Pe langa curatare, le puteti folosi si pentru ingrijirea si calcarea textilelor. Veti salva timp pretios pe care il veti putea folosi in alt mod. Nu exista nimic mai simplu decat utilizarea aburului pentru treburile casnice.
Cum va face curatarea cu abur viata mai frumoasa.
Cu mult timp inainte ca oamenii sa se gandeasca la curatenie, aburul iesea din pamant prin vulcani si gheizere. Abia in anul 1700 oamenii au inceput sa foloseasca puterea aburului. Curatarea cu abur este un mod de intrebuintare modern pentru abur.
De ce curatarea cu abur nu polueaza?
Simplu: in curatarea cu abur nu se folosesc chimicale. Combinatia dintre puterea aburului si temperatura este suficienta pentru a inlatura murdaria persistenta. Astfel veti proteja nu doar apa, resursa esentiala pentru viata, dar si bugetul dumneavoastra.
Curatarea cu abur nu afecteaza natura si nici resursele sale. De exemplu, veti economisi resurse si energie pentru ca nu va mai fi nevoie sa scapati de ambalajele detergentilor.
In plus, curatarea cu abur implica un volum redus de apa consumata: dintr-un singur litru de apa de la robinet se obtin 1.700 de litri de abur! Suficienti pentru 20 de minute de curatare – de ajuns pentru a curata un apartament mic. Si cum electricitatea este necesara numai pentru a incalzi apa, consumul de energie este pastrat la minimum.
De ce curatarea cu abur este mai sanatoasa?
Curatarea c abur va protejeaza pe dumneavoastra si familia dumneavoastra. Spre deosebire de detergenti, aburul condensat nu lasa reziduuri ce pot declansa alergii pe suprafetele curatate. Acest aspect este foarte important pentru copiii mici carora le place sa bage tot in gura. Gratie aburului, accidentele cauzate de folosirea unui detergent gresit, iritatiile sau alte efecte negative nu mai sunt o problema.
Cei care sufera de alergii pot respira usurati. Aburul uneste particulele de praf si nu elibereaza alergeni in aer (precum particulele de praf); astfel, calitatea aburului este imbunatatita considerabil. Nu in ultimul rand, curatarea cu abur nu va va obosi deloc deoarece acesta va face toata treaba in locul dumneavoastra.
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Cum de aburul curata atat de bine?
Secretul curatarii cu abur este combinatia dintre jetul de abur si temperatura. Nu numai ca este mai usor sa curatati murdaria, dar puteti ajunge si in zonele greu accesibile. Totul fara chimicale! In anumite cazuri curatarea cu abur poate fi completata cu curatare mecanica, de exemplu folosind o perie sau o laveta. In plus, curatitoarele noastre cu abur inlatura si mineralele din apa deci nu va ramane nicio dara de calcar dupa curatare.
Cum de totul este mult mai rapid si mai simplu?
Aburul inseamna viteza. Chiar si cea mai persistenta murdarie sau grasime este dizolvata si inlaturata gratie puterii aburului. Frecatul nu mai este necesar. Calca folosind abur pentru a economisi timp – rufele nu mai trebuie udate in prealabil si cutele sunt inlaturate mult mai rapid.
Si poate cel mai mare avantaj este ca, pentru toate aceste intrebuintari diferite ai nevoie de un singur dispozitiv: un curatitor cu abur. Astfel ai mai mult timp pentru lucrurile importante din viata ta.
Cum functioneaza un curatitor cu abur?
Un curatitor cu abur functioneaza dupa acelasi principiu ca si o oala sub presiune. Apa este adusa la fierbere intr-un boiler inchis, formand abur. Timpul necesar este de unu pana la sase minute pentru fiecare litru de apa, in functie de dispozitiv.
Sfat: Aburul se formeaza mai bine daca rezervorul nu este umplut la maximum. Altfel este prea multa umezeala si se absoarbe prea repede. Cand apa fierbe, aburul este aplicat pe suprafata dorita in cantitatea dorita cu ajutorul pistolului cu abur. Cu cat presiunea aburului este mai mare, cu atat mai repede este pulverizat aburul si cu atat mai mare este puterea lui de dizolvare a murdariei. Foarte simplu defapt. Sfat: Folositi apa calda pentru a grabi procesul de incalzire. Presiunea in boiler poate ajunge pana la 4 bari, in functie de tipul dispozitivului.
Bine de stiut:
Curatitoarele cu abur Kärcher indeplinesc toate standardele de siguranta. Acest lucru este dovedit prin certificarea primita de la TÜV si centrele internationale de testare. Toate partile ce conduc electricitatea sunt desigur protejate impotriva stropilor.
7 motive pentru a alege curatarea cu abur:
- Aburul nu polueaza – nu foloseste detergenti si consumul de apa este redus.
- Aburul curata si igienizeaza in acelasi timp – chiar si locurile greu accesibile.
- Cu abur cureti fara efort – uita de frecat si lustruit.
- Aburul este mai sanatos – nu este nevoie de detergenti.
- Aburul este versatil – il poti folosi pentru a curata bucataria, baile sau geamurile dar si pentru a calca sau a curata materialele textile.
- Cu abur economisesti timp – cu abur cureti mai repede
- Cu abur economisesti bani – nu ai nevoie de niciun detergent.