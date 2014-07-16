Curatare cu abur

Aburul este natural si curata in profunzime

Curatare simpla, naturala si nepoluanta: curatarea cu abur este cea mai naturala solutie pentru curatenie - si alternativa ideala pentru metodele de curatare traditionale. Curatitoarele noastre cu abur pot avea diferite intrebuintari. Pe langa curatare, le puteti folosi si pentru ingrijirea si calcarea textilelor. Veti salva timp pretios pe care il veti putea folosi in alt mod. Nu exista nimic mai simplu decat utilizarea aburului pentru treburile casnice.

Cum va face curatarea cu abur viata mai frumoasa.

Cu mult timp inainte ca oamenii sa se gandeasca la curatenie, aburul iesea din pamant prin vulcani si gheizere. Abia in anul 1700 oamenii au inceput sa foloseasca puterea aburului. Curatarea cu abur este un mod de intrebuintare modern pentru abur.

De ce curatarea cu abur nu polueaza?

Simplu: in curatarea cu abur nu se folosesc chimicale. Combinatia dintre puterea aburului si temperatura este suficienta pentru a inlatura murdaria persistenta. Astfel veti proteja nu doar apa, resursa esentiala pentru viata, dar si bugetul dumneavoastra.

Curatarea cu abur nu afecteaza natura si nici resursele sale. De exemplu, veti economisi resurse si energie pentru ca nu va mai fi nevoie sa scapati de ambalajele detergentilor.

In plus, curatarea cu abur implica un volum redus de apa consumata: dintr-un singur litru de apa de la robinet se obtin 1.700 de litri de abur! Suficienti pentru 20 de minute de curatare – de ajuns pentru a curata un apartament mic. Si cum electricitatea este necesara numai pentru a incalzi apa, consumul de energie este pastrat la minimum.

De ce curatarea cu abur este mai sanatoasa?

Curatarea c abur va protejeaza pe dumneavoastra si familia dumneavoastra. Spre deosebire de detergenti, aburul condensat nu lasa reziduuri ce pot declansa alergii pe suprafetele curatate. Acest aspect este foarte important pentru copiii mici carora le place sa bage tot in gura. Gratie aburului, accidentele cauzate de folosirea unui detergent gresit, iritatiile sau alte efecte negative nu mai sunt o problema.

Cei care sufera de alergii pot respira usurati. Aburul uneste particulele de praf si nu elibereaza alergeni in aer (precum particulele de praf); astfel, calitatea aburului este imbunatatita considerabil. Nu in ultimul rand, curatarea cu abur nu va va obosi deloc deoarece acesta va face toata treaba in locul dumneavoastra.