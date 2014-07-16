Чистка паром
Возможности применения пароочистителей
Наши пароочистители обладают широчайшими возможностями: они эффективно решают разнообразные задачи уборки и могут также использоваться для утюжки и ухода за текстилем. Познакомьтесь с различными областями применения этих универсальных аппаратов. Их возможности удивят Вас!
Чистка плиточных полов
Для периодической очистки напольной плитки используйте насадку для пола с туго натянутой сложенной салфеткой, закрепленной в зажимах насадки. Особенно тщательную очистку обеспечивает салфетка из микроволокна (опция).
Периодически включая подачу пара, перемещайте насадку вперед-назад. Для тщательной очистки межплиточных швов следует передвигать насадку не только перпендикулярно стыкам,
но и по диагонали к ним.
Предварительная уборка пылесосом:
Перед чисткой паром рекомендуется пропылесосить пол. Чистку паром ламината следует производить только при полной уверенности в том, что он был надлежащим образом уложен и проклеен.
Чистка ламината
Вдвое уменьшив подачу пара, пароочистиелем можно очищать даже ламинат или лакированный (но не вощеный или пропитанный маслом!) паркет. Расход пара регулируется рычажком на пистолете. Обрабатывайте пол насадкой с двумя салфетками (= 4 слоя), уменьшающими непосредственное воздействие пара на поверхность. Во избежание переувлажнения напольного покрытия не допускайте продолжительного воздействия пара на один и тот же его участок. При соблюдении этих рекомендаций остаточная влага быстро высыхает, и на полу не остается полос.
Совет:
Перед чисткой паром рекомендуется пропылесосить пол. Чистку паром ламината следует производить только при полной уверенности в том, что он был надлежащим образом уложен и проклеен.
Уборка в ванной и туалете
Быстро и до блеска: пароочиститель превосходно очищает кафель, стекла и зеркала, сантехническую арматуру, швы и стыки и т. д.
Удаление известково-мыльного налета
Абразивная салфетка из комплекта микроволоконных салфеток для ванной позволяет легко удалять даже стойкие следы мыла и извести.
Чистка сантехнической арматуры
- Чтобы не поцарапать смесители из хромированной или высококачественной стали, очищайте их струей пара из точечного сопла. Подносите его вплотную к очищаемому объекту и дожидайтесь растворения известкового налета. Если известь все же не растворяется, наденьте на сопло щетку и обработайте ей соответствующий участок в сочетании с интенсивными паровыми ударами.
- Если уже сформировалась стойкая жировая пленка, потребуется интенсивное протирание поверхности. При этом следует осуществлять постоянную подачу пара.
- Салфетка постепенно пропитывается жиром. Поэтому необходимо время от времени заменять салфетки.
- Чтобы на очищенной поверхности не осталось полос, в заключение отполируйте ее желтой микроволоконной салфеткой.
- Обработка струей пара в сочетании с механическим трением позволяет удалить даже стойкие присохшие загрязнения.
- Толстые слои известкового налета следует предварительно смочить уксусом или лимонной кислотой и оставить на некоторое время.
- Впрочем, регулярная паровая обработка предотвращает появление известковых отложений.
Очистка окон и зеркал
- Применяя пароочиститель в первый раз, начните с тщательной очистки стекол: полностью протрите их ручной насадкой с обтяжкой. Совет на случай мойки окон в зимнее время: холодные стекла следует предварительно нагреть струей пара с расстояния около 5 см.
- После этого обработайте поверхность стекла струей пара, формируемой перемещаемым сверху вниз точечным соплом.
- Затем осушите стекло стяжкой, перемещая ее сверху вниз перекрывающимися дорожками. Во избежание образования полос время от времени вытирайте резиновую полоску стяжки салфеткой.
- Если после высушивания стекла на его поверхности останутся капли воды, просто удалите их салфеткой.
Чистка межплиточных швов
- Для очистки стыков (например, между керамическими плитками) применяйте точечное сопло с надетой на него круглой щеткой.
- Обработка струей пара в сочетании с механическим трением позволяет удалить даже стойкие присохшие загрязнения.
- После паровой чистки насухо протрите поверхность салфеткой. Будьте осторожны при очистке швов, заделанных силиконом: ограничьтесь кратковременной паровой обработкой.
Удаление жировых отложений
- Панели из нержавеющей стали – модный атрибут современной кухни, но чтобы они выглядели привлекательно, необходимо своевременно удалять с них жировой налет. Наилучших результатов чистки Вы добьетесь при помощи мягкой обтяжки из плюша и желтой салфетки, входящей в комплект микроволоконных салфеток для кухни (опция).
- Если уже сформировалась стойкая жировая пленка, потребуется интенсивное протирание поверхности. При этом следует осуществлять постоянную подачу пара.
- Обтяжка постепенно пропитывается жиром. Поэтому необходимо время от времени заменять обтяжки.
- Чтобы на очищенной поверхности не осталось полос, в заключение отполируйте ее желтой микроволоконной салфеткой.
Очистка кухонных плит
- Стеклокерамические панели – серьезная проблема для многих методов чистки. Но не для пароочистителя: наденьте на круглую щетку проволочную спираль из нержавеющей стали, которую можно купить в любом отделе бытовых товаров.
- Не опасайтесь появления царапин на стеклянной поверхности – пар образует на ней скользящий слой, гарантирующий щадящую механическую обработку. Стыки и края стеклокерамической панели могут очищаться непосредственно круглой щеткой, надетой на точечное сопло.
Освежение одежды
Насадка для ухода за текстилем (опция) позволит Вам исключительно легко освежить одежду. Специальное приспособление, которым оснащена эта насадка, легко удаляет с одежды волосы и ворсинки. Насадка позволяет разглаживать складки на висящих гардинах или одежде, не пользуясь для этого утюгом и гладильной доской. Кроме того, она легко удаляет даже въевшиеся запахи.
Природная сила пара
Легче, быстрее и экологичнее: чистка паром – самый естественный метод чистки, представляющий собой идеальную альтернативу традиционным методам уборки. При этом возможности пароочистителей не ограничиваются лишь чисткой – пар может также использоваться для утюжки и ухода за текстильными изделиями. Применение пароочистителя ускоряет выполнение самых разнообразных домашних работ, позволяя высвободить время для других дел. Убедительный аргумент, не так ли?
Пароочистители облегчают нам жизнь
Водяной пар появился на Земле задолго до того, как люди стали задумываться о необходимости наведения чистоты, – он выбрасывался в атмосферу вулканами и гейзерами. Время практического использования широких возможностей пара настало лишь в эпоху индустриализации. Одной из современных областей его применения является паровая чистка.
В чем заключается экологичность паровой чистки?
Здесь все ясно: чистка паром – это чистка без химикатов. Сочетание силы пара и температурного воздействия обеспечивает устранение стойких загрязнений без применения дополнительных чистящих средств. Это исключает загрязнение водных ресурсов, обеспечивая одновременно экономию семейного бюджета.
Экологичность пароочистителей проявляется и в других отношениях – например, в экономии сырья и энергии, необходимых для производства упаковки для чистящих средств и ее последующей утилизации.
Кроме того, паровая чистка сопровождается исключительно экономным расходованием воды: из одного литра водопроводной воды вырабатываются 1700 литров пара! Этого достаточно для 20-минутной работы пароочистителя, позволяющей полностью осуществить уборку в небольшой квартире. Невелик и расход электроэнергии – ведь она используется только для нагрева воды.
Почему чистка паром способствует сохранению здоровья?
Используя для чистки пар, Вы оберегаете здоровье своей семьи. В отличие от растворов чистящих средств, пар, конденсирующийся на очищаемых поверхностях, не оставляет на них следов, способных провоцировать аллергию. Это особенно важно для семей с маленькими детьми. Исключаются и несчастные случаи из-за неправильного использования чистящих средств, вызываемые ими раздражения кожи и другие заболевания.
Аллергики также могут вздохнуть свободно: пар связывает пыль, не позволяя аллергенам (например, выделениям пылевых клещей) распределяться по помещению, благодаря чему значительно улучшается микроклимат. И, наконец, применение пароочистителя уменьшает усилия, затрачиваемые на проведение уборки, – ведь пар работает за Вас!
Вода как эффективное чистящее средство
Почему пар обладает столь мощным очищающим действием?
Очищающий эффект пара заключается в комбинации парового удара с температурным воздействием, позволяющей не только легко удалять грязь, но и достигать труднодоступных мест. Благодаря этому обеспечивается исключительно тщательная очистка без применения каких-либо химических веществ. При необходимости эффективность паровой чистки может быть увеличена механическим воздействием щетки или салфетки. Поскольку вода в пароочистителе деминерализуется, пар не оставляет на поверхностях ни известкового осадка, ни разводов.
Почему пар значительно ускоряет и облегчает уборку?
Пар мгновенно разжижает и отделяет стойкие жировые загрязнения, что позволяет в большинстве случаев отказаться от долгого и утомительного протирания поверхностей. Значительная экономия времени достигается и при утюжке: с одной стороны, не приходится отдельно увлажнять белье, с другой – оно разглаживается гораздо быстрее.
И, пожалуй, главное: для выполнения самых разнообразных работ Вам требуется лишь один аппарат – универсальный пароочиститель, предельно облегчающий уборку и позволяющий высвободить время для более приятных занятий.
Как работает пароочиститель?
По принципу действия пароочиститель аналогичен скороварке. Залитая вода нагревается в закрытом котле до кипения, в результате чего образуется пар. В зависимости от типа аппарата для этого требуется от 1 до 6 минут в расчете на 1 л воды.
Совет: для оптимального парообразования не наполняйте котел водой до самого края. Иначе пар оказывается поначалу слишком влажным и приводит к сильному намоканию очищаемой поверхности. В процессе кипения воды производится дозированный отбор пара через пистолет, соединенный с аппаратом шлангом. Чем выше давление пара, тем больше скорость, с которой он выходит из сопла пистолета, – а значит, и интенсивность очищающего воздействия. Совет: применяйте теплую воду для ускорения нагрева. Давление в котле может достигать 4 бар (в зависимости от типа аппарата).
Знаете ли Вы, что...
Пароочистители Kärcher удовлетворяют всем стандартам безопасности, что подтверждается сертификатами Союза работников технического надзора ФРГ и международных контрольных организаций. Все электропроводные детали наших аппаратов имеют брызгозащищенное исполнение.
7 убедительных аргументов в пользу чистки паром:
- Пар очищает экологично – без применения чистящих средств и с малым расходом воды.
- Пар обеспечивает гигиеническую чистоту – даже в труднодоступных местах.
- Пар очищает без усилий – не требуются оттирание и полировка.
- Пар сохраняет здоровье – за счет отказа от применения чистящих средств.
- Пар допускает разностороннее применение – от уборки на кухне и в ванной до мойки окон, утюжки и ухода за текстилем.
- Пар экономит время – благодаря ускорению уборки.
- Пар экономит деньги – отсутствуют затраты на приобретение чистящих средств.