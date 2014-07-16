Природная сила пара

Легче, быстрее и экологичнее: чистка паром – самый естественный метод чистки, представляющий собой идеальную альтернативу традиционным методам уборки. При этом возможности пароочистителей не ограничиваются лишь чисткой – пар может также использоваться для утюжки и ухода за текстильными изделиями. Применение пароочистителя ускоряет выполнение самых разнообразных домашних работ, позволяя высвободить время для других дел. Убедительный аргумент, не так ли?

Пароочистители облегчают нам жизнь

Водяной пар появился на Земле задолго до того, как люди стали задумываться о необходимости наведения чистоты, – он выбрасывался в атмосферу вулканами и гейзерами. Время практического использования широких возможностей пара настало лишь в эпоху индустриализации. Одной из современных областей его применения является паровая чистка.

В чем заключается экологичность паровой чистки?

Здесь все ясно: чистка паром – это чистка без химикатов. Сочетание силы пара и температурного воздействия обеспечивает устранение стойких загрязнений без применения дополнительных чистящих средств. Это исключает загрязнение водных ресурсов, обеспечивая одновременно экономию семейного бюджета.

Экологичность пароочистителей проявляется и в других отношениях – например, в экономии сырья и энергии, необходимых для производства упаковки для чистящих средств и ее последующей утилизации.

Кроме того, паровая чистка сопровождается исключительно экономным расходованием воды: из одного литра водопроводной воды вырабатываются 1700 литров пара! Этого достаточно для 20-минутной работы пароочистителя, позволяющей полностью осуществить уборку в небольшой квартире. Невелик и расход электроэнергии – ведь она используется только для нагрева воды.

Почему чистка паром способствует сохранению здоровья?

Используя для чистки пар, Вы оберегаете здоровье своей семьи. В отличие от растворов чистящих средств, пар, конденсирующийся на очищаемых поверхностях, не оставляет на них следов, способных провоцировать аллергию. Это особенно важно для семей с маленькими детьми. Исключаются и несчастные случаи из-за неправильного использования чистящих средств, вызываемые ими раздражения кожи и другие заболевания.

Аллергики также могут вздохнуть свободно: пар связывает пыль, не позволяя аллергенам (например, выделениям пылевых клещей) распределяться по помещению, благодаря чему значительно улучшается микроклимат. И, наконец, применение пароочистителя уменьшает усилия, затрачиваемые на проведение уборки, – ведь пар работает за Вас!