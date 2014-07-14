Curatarea masinii

Curatarea exteriorului masinii

Cu noile curatitoare cu apa sub presiune curatatul este floare la ureche

Cine vrea sa petreaca ore curatand? Exista pana la urma moduri mai placute de a-ti petrece timpul. Dar cu noile curatitoare cu apa sub presiune Kärcher, curatatul poate fi chiar distractiv. Dispozitivele de inalta calitate, puternice si ergonomice, pot indeparta pana si cele mai persistente si uscate depuneri de murdarie in doar cateva secunde – simplu, repede si usor cu doar o apasare de buton. Si nici macar nu trebuie sa te murdaresti pe maini. Mai usor de atat nu se poate.

Curatarea vehiculelor este de acum mult mai usoara

Luciu stralucitor – mai repede ca niciodata: Samponul pentru masina 3-in-1 asigura curatarea si ingrijirea perfecta a vehiculelor de toate tipurile. Sistemul activ de indepartare a murdariei elimina uleiurile si grasimea usor si fara efort. Formula cu uscare rapida usureaza sarcina obositoare de lustruire a masinii. Si formula ultra gloss confera vehiculului un luciu perfect.

O noua generatie de curatare

Peria revolutionara WB 150 este prima perie de curatat cu inalta presiune! Peria curata toate suprafetele exterioare repede, eficient si delicat. Chiar si suprafetele sensibile precum vopseaua masinii pot fi curatate delicat si eficient cu peria.