Curatarea masinii
Curatarea exteriorului masinii
Cu noile curatitoare cu apa sub presiune curatatul este floare la ureche
Cine vrea sa petreaca ore curatand? Exista pana la urma moduri mai placute de a-ti petrece timpul. Dar cu noile curatitoare cu apa sub presiune Kärcher, curatatul poate fi chiar distractiv. Dispozitivele de inalta calitate, puternice si ergonomice, pot indeparta pana si cele mai persistente si uscate depuneri de murdarie in doar cateva secunde – simplu, repede si usor cu doar o apasare de buton. Si nici macar nu trebuie sa te murdaresti pe maini. Mai usor de atat nu se poate.
Curatarea vehiculelor este de acum mult mai usoara
Luciu stralucitor – mai repede ca niciodata: Samponul pentru masina 3-in-1 asigura curatarea si ingrijirea perfecta a vehiculelor de toate tipurile. Sistemul activ de indepartare a murdariei elimina uleiurile si grasimea usor si fara efort. Formula cu uscare rapida usureaza sarcina obositoare de lustruire a masinii. Si formula ultra gloss confera vehiculului un luciu perfect.
O noua generatie de curatare
Peria revolutionara WB 150 este prima perie de curatat cu inalta presiune! Peria curata toate suprafetele exterioare repede, eficient si delicat. Chiar si suprafetele sensibile precum vopseaua masinii pot fi curatate delicat si eficient cu peria.
Curatarea interiorului masinii
Produse pentru curatarea interiorului masinii.
Aspiratoarele multifunctionale sunt ideale pentru curatarea interiorului masinii. Curatarea masinii este acum simpla gratie kit-ului de accesorii, ideal pentru curatarea completa a masinii, inclusiv pentru aspirarea portbagajului, a spatiului pentru picioare, a bordului, a compartimentelor laterale, a covoraselor de masina, etc. Sfat pentru curatarea covoraselor: puteti inlatura usor chiar si murdaria uscata folosind peria de aspirat Kärcher cu peri rigizi.
Curatati scaunele masinii cu ajutorul curatitorului cu spray-extractie Kärcher.
Curatitoarele cu spray-extractie Kärcher curata in profunzime scaunele masinii dumneavoastra. Detergentul este pulverizat cu ajutorul presiunii adanc in tapiterie si apoi este extras impreuna cu murdaria dizolvata. Indeparteaza eficient grasimea, murdaria si mirosurile.
Accesorii si dispozitive adecvate
Curatitor cu apa sub presiune K 5 Premium Home
Pentru uz ocazional si cantitati moderate de murdarie.
Peria electrica
Pentru curatarea suprafetelor sensibile fara stropirea acestora.
Aspiratoare multifunctionale MV 4
Inlatura orice fel de murdarie.
Kit pentru curatarea interiorului masinii
Kit accesorii pentru curatarea completa a interiorului masinii.