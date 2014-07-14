Уход за автомобилями

Наружная очистка автомобиля

Проще простого: чистка высоким давлением

Уборка – не самое приятное занятие. Но не для владельцев аппаратов высокого давления Kärcher, находящих в ней истинное удовольствие. Ведь эти эргономичные и высокопроизводительные аппараты позволяют в считанные секунды устранить самую стойкую грязь – легко, без всяких усилий и не испачкав руки. Мойка высоким давлением – самый удобный способ наведения чистоты.

Легкая очистка автомобилей

Сияющей чистоты теперь можно достичь гораздо быстрее: автомобильный шампунь "3 в 1" гарантирует оптимальную очистку автомобилей всех типов и тщательный уход за ними. Активный очищающий компонент легко удаляет стойкие масляно-жировые загрязнения. Формула средства обеспечивает также быстрое высыхание поверхностей без длительного протирания замшей и придание им интенсивного блеска.

Революционное решение

WB 150 – первая моечная щетка, работающая в режиме высокого давления. Она быстро, эффективно и бережно очищает любые наружные поверхности, вплоть до чувствительных лакокрасочных покрытий автомобилей.