Уход за автомобилями
Наружная очистка автомобиля
Проще простого: чистка высоким давлением
Уборка – не самое приятное занятие. Но не для владельцев аппаратов высокого давления Kärcher, находящих в ней истинное удовольствие. Ведь эти эргономичные и высокопроизводительные аппараты позволяют в считанные секунды устранить самую стойкую грязь – легко, без всяких усилий и не испачкав руки. Мойка высоким давлением – самый удобный способ наведения чистоты.
Легкая очистка автомобилей
Сияющей чистоты теперь можно достичь гораздо быстрее: автомобильный шампунь "3 в 1" гарантирует оптимальную очистку автомобилей всех типов и тщательный уход за ними. Активный очищающий компонент легко удаляет стойкие масляно-жировые загрязнения. Формула средства обеспечивает также быстрое высыхание поверхностей без длительного протирания замшей и придание им интенсивного блеска.
Революционное решение
WB 150 – первая моечная щетка, работающая в режиме высокого давления. Она быстро, эффективно и бережно очищает любые наружные поверхности, вплоть до чувствительных лакокрасочных покрытий автомобилей.
Внутренняя очистка автомобиля
Продукты для уборки в салоне и багажнике
Хозяйственные пылесосы прекрасно подходят для уборки внутри автомобиля. Комплект принадлежностей для решения этой задачи позволяет легко очистить коврики, обивку дверей и багажника, панель приборов, сиденья и т. д. Наш совет по поводу очистки текстильных ковриков: используйте щеточную насадку Kärcher, жесткая щетина которой позволяет легко удалить даже присохшую грязь.
Решение для чистки сидений: моющий пылесос Kärcher
Моющие пылесосы Kärcher обеспечивают тщательную очистку обивки автомобильных сидений. Раствор чистящего средства под давлением разбрызгивается на ее поверхность и сразу же всасывается вместе с отделенной грязью. Тем самым обеспечивается основательное устранение жировых и прочих загрязнений, а также запахов.
Подходящие аппараты и принадлежности
Аппарат высокого давления K 5 Premium Home
Аппарат для периодического устранения загрязнений средней интенсивности.
Щетка WB 150
Для аккуратной очистки чувствительных поверхностей.
Хозяйственный пылесос MV 4
Позволяет собирать мусор любого рода.
Комплект для автомобиля
Широкий набор принадлежностей для очистки салона и багажника автомобиля.