Calcare cu Aburi

calca cu 50% mai repede

Cu sistemul de calcare cu abur Kärcher poti injumatati timpul alocat calcatului! Masa de calcat Kärcher are o functie de aspirare si suflare. Functia de aspirare tine rufele in pozitia dorita in timp ce umezeala este aspirata. Cu functia de suflare puteti umfla suprafata de calcare ca pe un balon. Astfel puteti preveni formarea cutelor, chiar si in cazul materialelor delicate.

Statia de calcare cu abur SI 2.600 CB este ideala pentru volume mari de rufe si va ofera maximum de comfort. Curatitorul cu abur universal SC 2.600 CB incercat si testat si masa de calcat activa AB 1000 sunt echipa perfecta pentru calcare si curatare de top.