Calcare cu Aburi
calca cu 50% mai repede
Cu sistemul de calcare cu abur Kärcher poti injumatati timpul alocat calcatului! Masa de calcat Kärcher are o functie de aspirare si suflare. Functia de aspirare tine rufele in pozitia dorita in timp ce umezeala este aspirata. Cu functia de suflare puteti umfla suprafata de calcare ca pe un balon. Astfel puteti preveni formarea cutelor, chiar si in cazul materialelor delicate.
Statia de calcare cu abur SI 2.600 CB este ideala pentru volume mari de rufe si va ofera maximum de comfort. Curatitorul cu abur universal SC 2.600 CB incercat si testat si masa de calcat activa AB 1000 sunt echipa perfecta pentru calcare si curatare de top.
Sfaturi pentru calcat ideal
- Atunci cand vreti sa calcati cu abur, setati fierul de calcat la temperatura maxima. Daca folositi jetul continuu de abur, hainele dumneavoastra nu se vor supraincalzi – fie ca sunt facute din bumbac, matase sau panza
- Talpa fier de calcat anti-aderenta ca accesoriu special: previne aparitia zonelor lucioase pe materialele delicate sau inchise la culoare (ca de exemplu panza). De acum nu mai trebuie sa calcati pe dos tricourile cu imprimeuri.
- Presiunea aburul este atat de mare incat nu este nevoie sa calcati nici macar blugii grosi pe ambele parti. Doar miscati usor fierul de calcat de-a lungul materialului apasand usor si presiunea aburului va face toata treaba in locul dumneavoastra.
Statie de calcare cu abur
De doua ori mai versatila: 2 in 1: calcare si curatare cu abur.
Fier de calcat cu abur
Fier de calcat cu abur sub presiune de inalta calitate cu design atractiv negru cu galben si talpa din inox ce aluneca usor .
Talpa anti-aderenta
Talpa anti-aderenta pentru fier de calcat cu abur sub presiune.