Rezultatele de calcare perfecte, de la tricouri imprimate la dantela scumpa. Talpa neaderenta pentru fierul cu aburi sub presiune I 6006 cu talpa din otel inoxidabil cu alunecare usoara are grija de hainele dvs. si nu va da batai de cap. Placa de teflon este perfecta pentru calcarea delicata a materialelor precum matasea, inul, hainele negre, dantela si camasile cu imprimeuri si le face sa arate ca noi. Solutia perfecta pentru calcarea fara batai de cap, fara pete lucioase sau urme de fier.