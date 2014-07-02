Talpa de calcat pentru I 6006

Talpa non-aderenta pentru fierul de calcat cu aburi presurizat I 6006, din otel inoxidabil, cu alunecare usoara. Perfecta pentru calcarea materialelor delicate precum matase, in, haine negre sau dantela.

Rezultatele de calcare perfecte, de la tricouri imprimate la dantela scumpa. Talpa neaderenta pentru fierul cu aburi sub presiune I 6006 cu talpa din otel inoxidabil cu alunecare usoara are grija de hainele dvs. si nu va da batai de cap. Placa de teflon este perfecta pentru calcarea delicata a materialelor precum matasea, inul, hainele negre, dantela si camasile cu imprimeuri si le face sa arate ca noi. Solutia perfecta pentru calcarea fara batai de cap, fara pete lucioase sau urme de fier.

Caracteristici si beneficii
Găuri de evacuare a aburului pe talpa călcătorului
  • Distribuţie optimă a vaporilor

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea argintiu
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 285 x 135 x 19
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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