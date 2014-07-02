Превосходное решение для глажки самых разнообразных материалов – от элитного белья до футболок с аппликациями: антипригарная накладка для парового утюга I 6006 с подошвой из нержавеющей стали значительно облегчает работу и исключает повреждение тканей. Она прекрасно подходит для глажки шелковых и льняных вещей, темной одежды, блузок с набивным рисунком и т. д. без риска образования на них прожогов или лоснящихся участков.