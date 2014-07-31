Глажение с отпариванием

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В два раза быстрее

Используя паровую гладильную систему Kärcher, Вы сможете вдвое сократить время утюжки. Гладильная доска Kärcher оснащена системой отвода пара, фиксирующей белье на поверхности и одновременно устраняющей избыток влаги. Кроме того, в ней предусмотрена функция продувки, позволяющая придать рабочей поверхности выпуклую форму, препятствующую образованию складок на деликатных тканях.

Паровая гладильная система SI 2.600 CB прекрасно подходит для утюжки большого количества белья с максимальным комфортом для пользователя. Сочетание испытанного универсального пароочистителя SC 2.600 CB с активной гладильной доской AB 1000 обеспечивает оптимальное решение любых задач чистки и утюжки.

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Советы по достижению оптимальных результатов утюжки

 

  1. Для работы в режиме отпаривания под давлением установите утюг на максимальную температуру. Постоянный выпуск пара предотвращает перегрев белья, поэтому Вы можете гладить в таком режиме как лен и хлопок, так и шелк.
  2. Антипригарная накладка (опция) на подошву утюга предотвращает появление лоснящихся участков на деликатных и темных материалах. Поэтому Вам больше не придется гладить футболки с набивным рисунком с изнанки.
  3. Высокое давление пара позволяет отглаживать с одной стороны даже плотные джинсы. Не прижимайте утюг слишком сильно и медленно перемещайте его по поверхности материала – пусть пар работает за Вас.

Паровая гладильная система

Решение "2 в 1": утюжка + паровая чистка.

Паровой утюг

Высококачественный паровой утюг с подошвой повышенного скольжения из высококачественной стали в элегантном желто-черном корпусе.

Антипригарная накладка для утюга

Антипригарная накладка на подошву парового утюга.

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