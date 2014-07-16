Curatarea mobilei de gradina

Apa este transferata din linia de alimentare (unde de obicei are o presiune de 4 bar) prin furtunul de gradina pana la curatitorul cu apa sub presiune, unde un dispozitiv auxiliar de pompare genereaza o presiune de pana la 150 bar. Apa este evacuata sub forma unui jet concentrat cu capacitate mare de curatare printr-o duza mica de inalta presiune.

Curatitorul cu apa sub presiune va va ajuta sa economisiti bani si apa:

un furtun de gradina ce functioneaza la o presiune de 4 bari foloseste aproximativ 3.500 de litri de apa pe ora, in timp ce un curatitor cu apa sub presiune cu o presiune de 100 bari foloseste doar 400 de litri pe ora.

Peria si detergentul Kärcher sunt ideale pentru curatarea murdariei persistente. Filtrul de apa protejeaza pompa in curatitorul cu apa sub presiune.