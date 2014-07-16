Curatarea terasei

Centri de putere imbatabili – curatitoarele cu apa sub presiune Kärcher

De la carligul cablului pana la tamburul pentru furtun si furtunul din cauciuc de inalta-presiune, gama K 7 va ofera o serie de detalii inteligente ce usureaza curatenia chiar daca aveti de-a face cu cantitati mari de murdarie.

Orice persoana care sta la casa si a incercat sa inlature murdaria de pe potecile pavate cu ajutorul unui furtun de gradina stie cat de limitat si de slab este acesta din punct de vedere al performantei.

In schimb, puterea de curatare a curatitorului cu apa sub presiune este considerabil mai mare fata de cea a unui furtun de gradina. De la masini la poteci acoperite cu muschi, obloane, butoaie murdare, barci, totul poate fi curatat repede si usor.

Si nici macar murdaria persistenta nu are vreo sansa impotriva curatitorului cu inalta presiune.

Curatitorul nostru pentru terase T-Racer va va asigura rezultate remarcabile actionand delicat, pe suprafete mari. Combinatia inovativa dintre propulsoarele cu inaltime ajustabila si cele doua duze de inalta presiune permite T-Racer sa pluteasca deasupra solului.

Astfel performanta dispozitivului este imbunatatita si curatarea se realizeaza uniform. Carcasa nu permite stropilor de apa sa iasa, protejandu-va atat pe dumneavoastra cat si peretii.