perie de spălat PS 40
Scruber electric PS 40 cu trei duze integrate pentru presiune ridicata. Actiunea de curatare puternica indeparteaza murdaria grosiera de pe suprafete, rapid si usor. Ideal pentru scari si margini.
Curatitorul puternic PS 40 cu trei duze integrate cu presiune ridicata si insertii este mai puternic decat un curatitor manual standard. Curatitorul puternic indeparteaza rapid si usor murdaria grosiera de pe suprafete cu presiune ridicata. Curatitorul puternic PS 40 este ideal pentru curatarea scarilor, a curtilor interioare, a fatadelor, a garajelor, a balcoanelor, a peretilor, a aleilor si a drumurilor. Ideal pentru curatarea scarilor si marginilor. Adecvat pentru toate curatitoarele de presiune electrocasnice din seria K 2 - K 7 Karcher.
Caracteristici si beneficii
Trei duze integrate pentru presiuni mari
- indeparteaza murdaria cu aderenta mare de pe suprafete diverse
stergator integrat
- stergere rapida a apei ramase
Forma compacta
- Ideal pentru curatarea fara stropire a colturilor si a muchiilor
Curatare eficace cu presiune mare
- indeparteaza murdaria cu aderenta mare de pe suprafete diverse
Imbinarea jetului cu presiune mare cu presiunea manuala asupra periei
- Performanta de curatare extra puternica comparata cu un epurator normal.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|744 x 303 x 759
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Scări
- Terasa
- Fațadă
- Garaj
- Grădină și ziduri de piatră
- Balcoane
- Poteci
- Intrări (în curte), alei