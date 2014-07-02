Швабра PS 40
Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.
Мощная швабра PS 40 с тремя соплами высокого давления и стяжкой для сгона грязной воды многократно превосходит обычную швабру в производительности и эффективности уборки. Струи высокого давления быстро и тщательно очищают различные поверхности от стойких загрязнений. Применение швабры PS 40 рекомендуется для уборки в гаражах, на балконах и террасах, очистки фасадов, каменных стен, мощеных дорожек и въездов во дворы. Она прекрасно подходит также для очистки лестниц и краевых участков. Швабра совместима со всеми бытовыми аппаратами высокого давления классов K 2 – K 7.
Особенности и преимущества
Три встроенных сопла высокого давления
- Легко удаляет стойкие загрязнения с разных типов поверхности
Встроенный резиновый скребок
- Быстрое удаление остатков воды.
Компактность
- Идеально подходит для очистки угловых и краевых участков без брызг
Легкая очистка благодаря высокому давлению
Сочетание струи высокого давления и щеточной обработки
- Более эффективная очистка по сравнению с обычной шваброй
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,018
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,197
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|744 x 303 x 759
Области применения
- Лестницы
- Террасы
- Фасады
- Гараж
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Балконы
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей