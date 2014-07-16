Pompe pentru serviciu alimentare cu apa si canalizare in gospodarie

Pentru alimentarea automata cu apa a casei dumneavoastra, de exemplu, pentru masinile de spalat, toalete si guri pentru udarea gradinii. Pompele pornesc si se opresc automat in functie de necesarul de apa. Functia stand-by 0-W cu care sunt prevazute modele eco!ogic reduce consumul de energie. Astfel ajutam atat mediul cat si bugetul dumneavoastra.

Foloseste apa ecologic.

Pompele pentru casa si gradina din gama BP Casa & Gradina de la Kärcher aduc un aport important in conservarea apei. Cu pompele Kärcher Casa & Gradina va puteti alimenta toaleta, masina de spalat si furtunurile pentru gradina convenabil, eco-friendly si eficient.