Serviciu alimentare cu apa si canalizare in gospodarie

Hauswasserversorgung_Header
Hauswasserversorgung_Content

Pompe pentru serviciu alimentare cu apa si canalizare in gospodarie

Pentru alimentarea automata cu apa a casei dumneavoastra, de exemplu, pentru masinile de spalat, toalete si guri pentru udarea gradinii. Pompele pornesc si se opresc automat in functie de necesarul de apa. Functia stand-by 0-W cu care sunt prevazute modele eco!ogic reduce consumul de energie. Astfel ajutam atat mediul cat si bugetul dumneavoastra.

Foloseste apa ecologic.

Pompele pentru casa si gradina din gama BP Casa & Gradina de la Kärcher aduc un aport important in conservarea apei. Cu pompele Kärcher Casa & Gradina va puteti alimenta toaleta, masina de spalat si furtunurile pentru gradina convenabil, eco-friendly si eficient.

Accesorii si dispozitive adecvate

pompa eco!ogic

Perfecta pentru utilizare responsabila a surselor de apa alternative.

Prefiltru pompa

Protejeaza pompa impotriva particulelor aspre de murdarie sau a nisipului

Kit aspirare

Furtun spiralat cu filtru de aspirare si supapa de retinere

Pompa pentru casa si gradina

Perfecta pentru utilizarea surselor de apa alternative.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova