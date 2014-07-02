Prefiltru pompe, mare
Prefiltru pompe pentru apararea pompelor de gradina, automatelor de apa menajera si instalatiilor de apa menajera de particule mari de murdarie si de nisip.
Prefiltrul pompei pentru toate pompele standard de gradina si pompe de presiune ridicata pentru utilizare domestica - ideal pentru pompele fara filtru integrat cu o capacitate de alimentare de pana la 6000 l/h. Prefiltrul protejeaza in mod eficient pompele impotriva particulelor de murdarie grosiera sau de nisip si creste durata de viata. Filtrul poate fi indepartat pentru a fi curatat. Plasa fina a filtrului are latimea de 250 µm (0,25 mm). Prefiltrul pompei este adecvat pentru toate pompele mentionate mai sus cu filet de conectare de 1" (33,3 mm).
Caracteristici si beneficii
Filtru detașabil
- Filtrul poate fi curățat sub apă și poate fi reutilizat.
Prefiltru pompe, mare
- Pentru pompe cu un flux de apa de pana la 6000 l/h
Prefiltru
- Pentru protectia suplimentara a pompei fata de particule de murdarie si nisip.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiuni
|Până la 6000 l/h dimensiune plasă: 250 μm (0,25 mm)
|Dimensiunea plasei (mm)
|0,25
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|122 x 189 x 314
Domenii de intrebuintare
- Asigură protecția pompei submersibile împotriva particulelor de murdărie grosieră.