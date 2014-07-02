Prefiltrul pompei pentru toate pompele standard de gradina si pompe de presiune ridicata pentru utilizare domestica - ideal pentru pompele fara filtru integrat cu o capacitate de alimentare de pana la 6000 l/h. Prefiltrul protejeaza in mod eficient pompele impotriva particulelor de murdarie grosiera sau de nisip si creste durata de viata. Filtrul poate fi indepartat pentru a fi curatat. Plasa fina a filtrului are latimea de 250 µm (0,25 mm). Prefiltrul pompei este adecvat pentru toate pompele mentionate mai sus cu filet de conectare de 1" (33,3 mm).