Udare inteligenta a gradinii: datorita fortei mari de aspirare si presiunii ridicate, pompa de gradina compacta si rezistenta BP 3 Garden de la Kärcher este solutia convenabila, ecologica si prietenoasa cu bugetul pentru a folosi apa din butoaie, cisterne, etc. Pompa robusta are un design modern si este simplu de transportat datorita manerului ergonomic. Pompa de gradina nu necesita mentenanta si poate fi conectata fara a folosi alte unelte. intrerupatorul mare de picior permite oprirea si pornirea confortabila a pompei fara a va afecta spatele. Pompa este realizata din materiale de inalta calitate care garanteaza o durata indelungata de viata. Este de asemenea disponibila o garantie extinsa de cinci ani. Instalarea suplimentara a unui intrerupator electronic de presiune permite setului BP 3 Garden sa fie echipat cu o pompa cu functie de start/stop automat si sa poata fi folosit si pentru alimentarea cu apa a casei.