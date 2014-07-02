Pompa de gradina BP 3 Garden
Pompa de gradina rezistenta si puternica BP 3 Garden este perfecta pentru udarea ecologica si economica a gradinii folosind apa din surse alternative, cum ar fi cisterne sau rezervoare.
Udare inteligenta a gradinii: datorita fortei mari de aspirare si presiunii ridicate, pompa de gradina compacta si rezistenta BP 3 Garden de la Kärcher este solutia convenabila, ecologica si prietenoasa cu bugetul pentru a folosi apa din butoaie, cisterne, etc. Pompa robusta are un design modern si este simplu de transportat datorita manerului ergonomic. Pompa de gradina nu necesita mentenanta si poate fi conectata fara a folosi alte unelte. intrerupatorul mare de picior permite oprirea si pornirea confortabila a pompei fara a va afecta spatele. Pompa este realizata din materiale de inalta calitate care garanteaza o durata indelungata de viata. Este de asemenea disponibila o garantie extinsa de cinci ani. Instalarea suplimentara a unui intrerupator electronic de presiune permite setului BP 3 Garden sa fie echipat cu o pompa cu functie de start/stop automat si sa poata fi folosit si pentru alimentarea cu apa a casei.
Caracteristici si beneficii
Robust si durabilKärcher ofera o garantie extinsa de 5 ani.
Întrerupător confortabil de piciorUșor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Absorbție optimăPompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Adaptoare optimizate
- Sistem etans, prin racordarea simpla a pompei, fara alte unelte.
Mâner ergonomic
- Usor de manevrat și transportat
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|800
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 3500
|Înălțimea de pompare (m)
|40
|Presiune (bar)
|max. 4
|Înălțimea de absorbție (m)
|8
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|1,5
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|220 x 405 x 260
Scope of supply
- Adaptor racordare pentru pompe G1
Echipament
- Racord optimizat
- Întrerupător confortabil de picior
- Mâner ergonomic
Video