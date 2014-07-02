Pompa de gradina BP 3 Garden

Pompa de gradina rezistenta si puternica BP 3 Garden este perfecta pentru udarea ecologica si economica a gradinii folosind apa din surse alternative, cum ar fi cisterne sau rezervoare.

Udare inteligenta a gradinii: datorita fortei mari de aspirare si presiunii ridicate, pompa de gradina compacta si rezistenta BP 3 Garden de la Kärcher este solutia convenabila, ecologica si prietenoasa cu bugetul pentru a folosi apa din butoaie, cisterne, etc. Pompa robusta are un design modern si este simplu de transportat datorita manerului ergonomic. Pompa de gradina nu necesita mentenanta si poate fi conectata fara a folosi alte unelte. intrerupatorul mare de picior permite oprirea si pornirea confortabila a pompei fara a va afecta spatele. Pompa este realizata din materiale de inalta calitate care garanteaza o durata indelungata de viata. Este de asemenea disponibila o garantie extinsa de cinci ani. Instalarea suplimentara a unui intrerupator electronic de presiune permite setului BP 3 Garden sa fie echipat cu o pompa cu functie de start/stop automat si sa poata fi folosit si pentru alimentarea cu apa a casei.

Caracteristici si beneficii
Robust si durabil
Kärcher ofera o garantie extinsa de 5 ani.
Întrerupător confortabil de picior
Ușor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Absorbție optimă
Pompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Adaptoare optimizate
  • Sistem etans, prin racordarea simpla a pompei, fara alte unelte.
Mâner ergonomic
  • Usor de manevrat și transportat

Specificații tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 800
Debit maxim transportat (l/h) < 3500
Înălțimea de pompare (m) 40
Presiune (bar) max. 4
Înălțimea de absorbție (m) 8
Temperatură (°C) max. 35
Filet de racordare G1
Cablu de racordare (m) 1,5
Tensiune (V) 230 - 240
Frecvență (Hz) 50
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 8,2
Greutate cu ambalaj (kg) 9,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 220 x 405 x 260

Scope of supply

  • Adaptor racordare pentru pompe G1

Echipament

  • Racord optimizat
  • Întrerupător confortabil de picior
  • Mâner ergonomic
CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

