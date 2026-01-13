Pompa de gradina BP 3 Garden Set Plus
Setul de gradina BP 3 Garden Set Plus este gata de utilizare imediat, datorita furtunului de aspirare si a celui de gradina. Pompa rezistenta si puternica de gradina este ideala pentru udare, folosind apa din rezervoare/ cisterne.
Gata de utilizare imediat: setul cu pompa de gradina "BP 3 Garden Set Plus" , cu furtun spiralat etans de 3,5 m incl. filtru si supapa de retinere (filet de conectare G1" , diametru 3/4" ) si furtun de gradina incl. furtun PrimoFlex Kärcher de 20m (diametrul 1/2") este ideal pentru udarea gradinii folosind butoaie sau cisterne cu apa. Setul cu furtun de gradina mai include si o duza, cuplaje si racord de robinet. Pompa robusta este usoara si simplu de transportat datorita manerului ergonomic.Pompele de gradina Kärcher nu necesita mentenanta, pot fi instalate fara a folosi alte unelte si pot fi pornite sau oprite confortabil fara a vpa afecta spatele datorita intrerupatorului mare de picior. Materialele de inalta calitate garanteaza o durata de viata indelungata. Kärcher ofera de asemenea o garantie extinsa de cinci ani. Setul BP 3 Garden poate fi echipat cu o pompa cu functie de start/stop automat, folosind un intrerupator electronic de presiune - pentru confort sporit in gradina sau pentru alimentarea cu apa a casei.
Caracteristici si beneficii
Robust si durabilKärcher ofera o garantie extinsa de 5 ani.
Întrerupător confortabil de piciorUșor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Gata pentru utilizare imediatăInclude furtun spiralat si furtun de gradina, gata de utilizare.
Absorbție optimă
- Pompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Adaptoare optimizate
- Sistem etans, prin racordarea simpla a pompei, fara alte unelte.
Mâner ergonomic
- Usor de manevrat și transportat
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|800
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 3500
|Înălțimea de pompare (m)
|40
|Presiune (bar)
|max. 4
|Înălțimea de absorbție (m)
|8
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|1,5
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|12,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|220 x 405 x 260
Scope of supply
- Adaptor racordare pentru pompe G1
- Include set pentru udarea grădinii
Echipament
- Racord optimizat
- Întrerupător confortabil de picior
- Mâner ergonomic
