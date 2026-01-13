Gata de utilizare imediat: setul cu pompa de gradina "BP 3 Garden Set Plus" , cu furtun spiralat etans de 3,5 m incl. filtru si supapa de retinere (filet de conectare G1" , diametru 3/4" ) si furtun de gradina incl. furtun PrimoFlex Kärcher de 20m (diametrul 1/2") este ideal pentru udarea gradinii folosind butoaie sau cisterne cu apa. Setul cu furtun de gradina mai include si o duza, cuplaje si racord de robinet. Pompa robusta este usoara si simplu de transportat datorita manerului ergonomic.Pompele de gradina Kärcher nu necesita mentenanta, pot fi instalate fara a folosi alte unelte si pot fi pornite sau oprite confortabil fara a vpa afecta spatele datorita intrerupatorului mare de picior. Materialele de inalta calitate garanteaza o durata de viata indelungata. Kärcher ofera de asemenea o garantie extinsa de cinci ani. Setul BP 3 Garden poate fi echipat cu o pompa cu functie de start/stop automat, folosind un intrerupator electronic de presiune - pentru confort sporit in gradina sau pentru alimentarea cu apa a casei.