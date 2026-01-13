Pompa de gradina BP 3 Garden Set Plus

Setul de gradina BP 3 Garden Set Plus este gata de utilizare imediat, datorita furtunului de aspirare si a celui de gradina. Pompa rezistenta si puternica de gradina este ideala pentru udare, folosind apa din rezervoare/ cisterne.

Gata de utilizare imediat: setul cu pompa de gradina "BP 3 Garden Set Plus" , cu furtun spiralat etans de 3,5 m incl. filtru si supapa de retinere (filet de conectare G1" , diametru 3/4" ) si furtun de gradina incl. furtun PrimoFlex Kärcher de 20m (diametrul 1/2") este ideal pentru udarea gradinii folosind butoaie sau cisterne cu apa. Setul cu furtun de gradina mai include si o duza, cuplaje si racord de robinet. Pompa robusta este usoara si simplu de transportat datorita manerului ergonomic.Pompele de gradina Kärcher nu necesita mentenanta, pot fi instalate fara a folosi alte unelte si pot fi pornite sau oprite confortabil fara a vpa afecta spatele datorita intrerupatorului mare de picior. Materialele de inalta calitate garanteaza o durata de viata indelungata. Kärcher ofera de asemenea o garantie extinsa de cinci ani. Setul BP 3 Garden poate fi echipat cu o pompa cu functie de start/stop automat, folosind un intrerupator electronic de presiune - pentru confort sporit in gradina sau pentru alimentarea cu apa a casei.

Specificații tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 800
Debit maxim transportat (l/h) < 3500
Înălțimea de pompare (m) 40
Presiune (bar) max. 4
Înălțimea de absorbție (m) 8
Temperatură (°C) max. 35
Filet de racordare G1
Cablu de racordare (m) 1,5
Tensiune (V) 230 - 240
Frecvență (Hz) 50
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 8,1
Greutate cu ambalaj (kg) 12,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 220 x 405 x 260

Scope of supply

  • Adaptor racordare pentru pompe G1
  • Include set pentru udarea grădinii

Echipament

  • Racord optimizat
  • Întrerupător confortabil de picior
  • Mâner ergonomic
