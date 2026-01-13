Насос для полива BP 3 Garden Set Plus
Керхер BP 3 Garden Set Plus можно начать использовать сразу же после покупки не докупая шланги. В комплект входит всасывающий шланг, 20-и метровый шланг 1/2" PrimoFlex, коннекторы, распылитель и штуцер для присоединения к крану.
Комплект садового насоса BP 3 Garden Set Plus готов к немедленному использованию благодаря наличию в комплекте: всасывающего шланга с фильтром и обратным клапаном, садового шланга Kärcher PrimoFlex 20 метров (диаметр 1/2) и набору для полива. Удобная ручка для переноски . Присоединение насоса без применения инструментов благодаря оптимизированному адаптеру. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы. Возможна установка электронного реле давления с функцией автоматического пуска и остановки насоса для еще большего комфорта в саду и водоснабжения дома (реле приобретается отдельно). Сетевой кабель 1,5 м.
Особенности и преимущества
Прочность и долговечность.Керхер предлагает пять лет гарантии
Комфортное включение ногойКомфортное включение
Готовность к немедленному применениюВ комплект входят садовый насос, шланг и набор для полива
Оптимальное всасывание
- Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.
Оптимизированные соединения
- Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Эргономичная ручка
- Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|800
|Макс. производительность (л/ч)
|< 3500
|Высота подачи (м)
|40
|Давление (бар)
|макс. 4
|Высота всасывания (м)
|8
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Соединительная резьба
|G1
|Длина кабеля (м)
|1,5
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8,11
|Вес (с упаковкой) (кг)
|12,78
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|220 x 405 x 260
Scope of supply
- Соединительный адаптер G1 для насосов
- Включая комплект для полива
Оснащение
- Оптимизированный соединительный патрубок
- Комфортное включение ногой
- Эргономичная ручка для переноски
Видео