Керхер BP 3 Garden Set Plus можно начать использовать сразу же после покупки не докупая шланги. В комплект входит всасывающий шланг, 20-и метровый шланг 1/2" PrimoFlex, коннекторы, распылитель и штуцер для присоединения к крану.

Комплект садового насоса BP 3 Garden Set Plus готов к немедленному использованию благодаря наличию в комплекте: всасывающего шланга с фильтром и обратным клапаном, садового шланга Kärcher PrimoFlex 20 метров (диаметр 1/2) и набору для полива. Удобная ручка для переноски . Присоединение насоса без применения инструментов благодаря оптимизированному адаптеру. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы. Возможна установка электронного реле давления с функцией автоматического пуска и остановки насоса для еще большего комфорта в саду и водоснабжения дома (реле приобретается отдельно). Сетевой кабель 1,5 м.

Особенности и преимущества
Керхер предлагает пять лет гарантии
Комфортное включение
В комплект входят садовый насос, шланг и набор для полива
Оптимальное всасывание
  • Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.
Оптимизированные соединения
  • Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Эргономичная ручка
  • Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 800
Макс. производительность (л/ч) < 3500
Высота подачи (м) 40
Давление (бар) макс. 4
Высота всасывания (м) 8
Температура подачи (°C) макс. 35
Соединительная резьба G1
Длина кабеля (м) 1,5
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 8,11
Вес (с упаковкой) (кг) 12,78
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 220 x 405 x 260

Scope of supply

  • Соединительный адаптер G1 для насосов
  • Включая комплект для полива

Оснащение

  • Оптимизированный соединительный патрубок
  • Комфортное включение ногой
  • Эргономичная ручка для переноски
