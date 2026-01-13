Apă de serviciu cu cost redus pentru mașini de spălat, apă de toaletă, etc. Impresionanta pompă BP 3 Home booster satisface standardele de înaltă calitate Kärcher și furnizează gospodăriilor o sursă sigură de apă menajeră. Permite utilizatorilor să se conecteze și să utilizeze cu ușurință surse alternative de apă, cum ar fi din fântână sau cisterne, în mod automat, cu o cantitate adecvată de apă. Pompa BP 3 pornește automat în funcție de cantitatea de apă necesară. Pompa este echipată cu o gamă largă de funcții, cum ar fi o valvă de reținere, un indicator integrat de presiune, un recipient de compensare a presiunii (19 litri) și protecție termică. Mânerul ergonomic de transport facilitează manipularea și transportarea. Baza pompei poate fi fixată pe podea cu șuruburi, asigurând ca pompa se află în siguranță. BP 3 Home este ușor de folosit cu un comutator pornit / oprit direct pe pompă. Elementele de înaltă calitate, cum ar fi o flanșă din oțel inoxidabil, nu doar arată bine și modern, ci și garantează o funcționare de lungă durată.