Pompa BP 3 Home booster cu un container integrat de compensare a presiunii pompează automat apă menajeră ce are costuri reduse din întreaga casă.

Apă de serviciu cu cost redus pentru mașini de spălat, apă de toaletă, etc. Impresionanta pompă BP 3 Home booster satisface standardele de înaltă calitate Kärcher și furnizează gospodăriilor o sursă sigură de apă menajeră. Permite utilizatorilor să se conecteze și să utilizeze cu ușurință surse alternative de apă, cum ar fi din fântână sau cisterne, în mod automat, cu o cantitate adecvată de apă. Pompa BP 3 pornește automat în funcție de cantitatea de apă necesară. Pompa este echipată cu o gamă largă de funcții, cum ar fi o valvă de reținere, un indicator integrat de presiune, un recipient de compensare a presiunii (19 litri) și protecție termică. Mânerul ergonomic de transport facilitează manipularea și transportarea. Baza pompei poate fi fixată pe podea cu șuruburi, asigurând ca pompa se află în siguranță. BP 3 Home este ușor de folosit cu un comutator pornit / oprit direct pe pompă. Elementele de înaltă calitate, cum ar fi o flanșă din oțel inoxidabil, nu doar arată bine și modern, ci și garantează o funcționare de lungă durată.

Caracteristici si beneficii
Protecție termică integrată
Funcție de protecție pentru a preveni supraîncălzirea pompei.
Flanșă și ax din oțel inoxidabil
Materiale robuste pentru o durată lungă de viață
Mâner ergonomic
Usor de manevrat și transportat
Indicator de presiune integrat
  • Control perfect și service.

Specificații tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 800
Debit maxim transportat (l/h) 3000
Înălțimea de pompare (m) 36
Presiune (bar) max. 3,6
Presiune de lucru (bar) 1,7 - 2,8
Înălţimea maxima de aspirare (m) 7
Temperatură (°C) max. 35
Filet de racordare G1
Cablu de racordare (m) 1
Clasa de protecție IPX4
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Culoarea Negru
Greutate fără accesorii (kg) 11,3
Greutate cu ambalaj (kg) 13,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 450 x 270 x 550

Scope of supply

  • Include două adaptoare G1 de conectare pentru pompe

Echipament

  • Recipient egalizare presiune: 19 l
  • Indicator de presiune integrat
  • Posibilitate de fixare
  • Comutator de pornire / oprire la stropire
  • Siguranță termică
  • Flanșă și ax din oțel inoxidabil
  • Incl. supapă de reținere
  • Rezervor de presiune de 19 l
