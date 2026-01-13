Насосная станция бытового водоснабжения BP 3 Home

Мощная насосная станция BP 3 Home с интегрированным гидробаком.

Насосная станция BP 3 Home предназначена для подачи в дом технической воды для стиральных машин, санузлов и других хозяйственных нужд. Она легко подключается и может забирать воду из цистерн или неглубоких колодцев, автоматически поддерживая напор в системе благодаря интегрированному гидробаку объемом 19 л. Этот насос для дома автоматически отключается, когда необходимость в подаче воды отсутствует. Станция оснащена обратным клапаном, манометром и защитой от перегрева. Она легко закрепляется на полу и фиксируется саморезами. Выключатель расположен непосредственно на корпусе насосной станции. Высококачественные компоненты из нержавеющей стали обеспечивают долгий срок службы изделия.

Особенности и преимущества
Насосная станция бытового водоснабжения BP 3 Home: Интегрированная тепловая защита
Интегрированная тепловая защита
Насосная станция бытового водоснабжения BP 3 Home: Фланец и вал из нержавеющей стали
Фланец и вал из нержавеющей стали
Насосная станция бытового водоснабжения BP 3 Home: Эргономичная ручка
Эргономичная ручка
Интегрированный манометр
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 800
Макс. производительность (л/ч) 3000
Высота подачи (м) 36
Давление (бар) макс. 3,6
Рабочее давление (бар) 1,7 - 2,8
Макс. высота всасывания (м) 7
Температура подачи (°C) макс. 35
Соединительная резьба G1
Длина кабеля (м) 1
Степень защиты IPX4
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 11,3
Вес (с упаковкой) (кг) 13,3
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 450 x 270 x 550

Scope of supply

  • Включает в себя два подключения адаптеров для насосов G1

Оснащение

  • Интегрированный гидроаккумулятор: 19 л
  • Интегрированный манометр
  • Приспособления для прикрепления
  • Защита выключателя от брызг
  • Термостат
  • Фланец и вал из нержавеющей стали
  • Включает в себя обратный клапан
  • 19 л – гидроаккумулятор
Насосная станция бытового водоснабжения BP 3 Home
Насосная станция бытового водоснабжения BP 3 Home
Принадлежности
