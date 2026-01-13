Насосная станция бытового водоснабжения BP 3 Home
Мощная насосная станция BP 3 Home с интегрированным гидробаком.
Насосная станция BP 3 Home предназначена для подачи в дом технической воды для стиральных машин, санузлов и других хозяйственных нужд. Она легко подключается и может забирать воду из цистерн или неглубоких колодцев, автоматически поддерживая напор в системе благодаря интегрированному гидробаку объемом 19 л. Этот насос для дома автоматически отключается, когда необходимость в подаче воды отсутствует. Станция оснащена обратным клапаном, манометром и защитой от перегрева. Она легко закрепляется на полу и фиксируется саморезами. Выключатель расположен непосредственно на корпусе насосной станции. Высококачественные компоненты из нержавеющей стали обеспечивают долгий срок службы изделия.
Особенности и преимущества
Интегрированная тепловая защита
Фланец и вал из нержавеющей стали
Эргономичная ручка
Интегрированный манометр
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|800
|Макс. производительность (л/ч)
|3000
|Высота подачи (м)
|36
|Давление (бар)
|макс. 3,6
|Рабочее давление (бар)
|1,7 - 2,8
|Макс. высота всасывания (м)
|7
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Соединительная резьба
|G1
|Длина кабеля (м)
|1
|Степень защиты
|IPX4
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|13,3
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|450 x 270 x 550
Scope of supply
- Включает в себя два подключения адаптеров для насосов G1
Оснащение
- Интегрированный гидроаккумулятор: 19 л
- Интегрированный манометр
- Приспособления для прикрепления
- Защита выключателя от брызг
- Термостат
- Фланец и вал из нержавеющей стали
- Включает в себя обратный клапан
- 19 л – гидроаккумулятор