Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Особенности и преимущества
Съемный фильтр
  • Фильтр можно чистить под проточной водой, а это означает, что его можно использовать снова и снова.
Предварительный фильтр насоса, большой
Фильтр предварительной очистки
  • Для дополнительной защиты насоса от мелких частиц грязи, песка и т.д.
Спецификации

Технические характеристики

Размеры Размер ячейки до 6000 л / ч: 250 мкм (0,25 мм)
Размер ячейки (мм) 0,25
Цвет Черный
Вес (кг) 1,161
Вес (с упаковкой) (кг) 1,311
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 122 x 189 x 314
Области применения
  • Обеспечивает защиту погружного насоса от попадания крупных частиц грязи
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова