Насос для полива BP 4 Garden Set
Комплект BP 4 Garden Set, включающий насос с предохранителем, защищающим модель от перегрева, а также всасывающий шланг.
Благодаря высокой мощности всасывания и напору BP 4 Garden Set создает идеальные условия для полива с использованием воды из дождевых бочек или цистерн. Встроенный термопредохранитель надежно защищает насос от перегрева и гарантирует максимальный уровень безопасности. BP 4 Garden Set оснащен вакуумно-стойким спиральным шлангом длиной 3,5 м с фильтром и обратным клапаном (соединительная резьба G1", диаметр 3/4") и позволяет немедленно использовать этот прочный, легкий и – благодаря эргономичной ручке – удобный для транспортировки насос по назначению. Насосы для сада Kärcher обладают высокой мощностью, не требуют технического обслуживания и могут монтироваться без специального инструмента. Они удобно включаются и выключаются с помощью ножного выключателя, уменьшая нагрузку на спину. Используемые материалы отличаются высоким качеством, что является гарантией долгого срока службы. Также возможно увеличение гарантийного срока до пяти лет. Насос может быть оснащен электронным манометрическим выключателем для автоматического включения и выключения.
Особенности и преимущества
Прочность и долговечность.Керхер предлагает пять лет гарантии
Готовность к немедленному применениюВключая комплект всасывающих шлангов
ТермостатСупербезопасный: защищает насос от перегрева.
Комфортное включение ногой
- Комфортное включение
Оптимальное всасывание
- Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.
Оптимизированные соединения
- Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Эргономичная ручка
- Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Макс. производительность (л/ч)
|< 4000
|Высота подачи (м)
|45
|Давление (бар)
|макс. 4,5
|Высота всасывания (м)
|8
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Соединительная резьба
|G1
|Длина кабеля (м)
|1,5
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8,84
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,116
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|220 x 405 x 260
Scope of supply
- Соединительный адаптер G1 для насосов
- Всасывающая гарнитура PerfectConnect
Оснащение
- Оптимизированный соединительный патрубок
- Термостат
- Комфортное включение ногой
- Эргономичная ручка для переноски
Видео