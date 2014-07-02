Благодаря высокой мощности всасывания и напору BP 4 Garden Set создает идеальные условия для полива с использованием воды из дождевых бочек или цистерн. Встроенный термопредохранитель надежно защищает насос от перегрева и гарантирует максимальный уровень безопасности. BP 4 Garden Set оснащен вакуумно-стойким спиральным шлангом длиной 3,5 м с фильтром и обратным клапаном (соединительная резьба G1", диаметр 3/4") и позволяет немедленно использовать этот прочный, легкий и – благодаря эргономичной ручке – удобный для транспортировки насос по назначению. Насосы для сада Kärcher обладают высокой мощностью, не требуют технического обслуживания и могут монтироваться без специального инструмента. Они удобно включаются и выключаются с помощью ножного выключателя, уменьшая нагрузку на спину. Используемые материалы отличаются высоким качеством, что является гарантией долгого срока службы. Также возможно увеличение гарантийного срока до пяти лет. Насос может быть оснащен электронным манометрическим выключателем для автоматического включения и выключения.