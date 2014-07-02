Pompa de gradina BP 4 Garden Set
Setul de gradina BP 4 Garden Set, include un furtun de aspirare setat astfel incat pompa de gradina, rezistenta si puternica, cu termostat integrat, sa poata fi pusa imediat in functiune la udarea gradinii.
Datorita fortei mari de aspirare si a presiunii performante, setul "BP 4 Garden Set" este ideal pentru udarea confortabila a gradinii folosind butoaie sau cisterne cu apa. Termostatul integrat protejeaza in mod fiabil pompa impotriva supraincalzirii si garanteaza siguranta maxima. Setul BP 4 Garden Set cu furtun spiralat etans de 3,5 m cu filtru si supapa de retinere (filet de racordare G1" , diametru 3/4") permite utilizarea imediata a pompei robuste si usoare, cu maner ergonomic pentru transport facil. Pompele de gradina Kärcher sunt rezistente, nu necesita mentenanta si pot fi conectate fara a folosi alte unelte. intrerupatorul de picior permite pornirea si inchiderea confortabila a acestora intr-un mod care nu va afecteaza spatele. Materialele utilizate sunt de cea mai inalta calitate si reprezinta baza pentru durata indelungata a echipamentului. Este de asemenea disponibila o garantie extinsa de 5 ani oferita de Kärcher. Intrerupatorul electronic de presiune permite echiparea pompei cu o functie de start-stop automata.
Caracteristici si beneficii
Robust si durabilKärcher ofera o garantie extinsa de 5 ani.
Gata pentru utilizare imediatăInclude furtun spiralat gata de conectare, etans, cu filtru de aspirare si supapa de sens.
Siguranță termicăExtrem de sigur - protejeaza pompa impotriva supraincalzirii.
Întrerupător confortabil de picior
- Ușor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Absorbție optimă
- Pompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Adaptoare optimizate
- Sistem etans, prin racordarea simpla a pompei, fara alte unelte.
Mâner ergonomic
- Usor de manevrat și transportat
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 4000
|Înălțimea de pompare (m)
|45
|Presiune (bar)
|max. 4,5
|Înălțimea de absorbție (m)
|8
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|1,5
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|220 x 405 x 260
Scope of supply
- Adaptor racordare pentru pompe G1
- Include set furtun de aspirare
Echipament
- Racord optimizat
- Siguranță termică
- Întrerupător confortabil de picior
- Mâner ergonomic
Video