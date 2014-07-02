Datorita fortei mari de aspirare si a presiunii performante, setul "BP 4 Garden Set" este ideal pentru udarea confortabila a gradinii folosind butoaie sau cisterne cu apa. Termostatul integrat protejeaza in mod fiabil pompa impotriva supraincalzirii si garanteaza siguranta maxima. Setul BP 4 Garden Set cu furtun spiralat etans de 3,5 m cu filtru si supapa de retinere (filet de racordare G1" , diametru 3/4") permite utilizarea imediata a pompei robuste si usoare, cu maner ergonomic pentru transport facil. Pompele de gradina Kärcher sunt rezistente, nu necesita mentenanta si pot fi conectate fara a folosi alte unelte. intrerupatorul de picior permite pornirea si inchiderea confortabila a acestora intr-un mod care nu va afecteaza spatele. Materialele utilizate sunt de cea mai inalta calitate si reprezinta baza pentru durata indelungata a echipamentului. Este de asemenea disponibila o garantie extinsa de 5 ani oferita de Kärcher. Intrerupatorul electronic de presiune permite echiparea pompei cu o functie de start-stop automata.