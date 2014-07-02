Pompa pentru casa si gradina BP 3 Home & Garden
Pompa rezistenta si puternica pentru casa si gradina BP 3 Home & Garden, este solutia ideala pentru udarea gradinii si alimentarea cu apa a casei, folosind de exemplu apa de ploaie.
Indiferent daca e vorba de udare sau alimentare a masinilor de spalat si a bailor – pompa de inalta calitate Kärcher BP 3 Home & Garden este ideala pentru utilizarea surselor alternative de apa cum ar fi apa procesata (de ex. apa de ploaie din cisterne). Functia de start/ stop automat inseamna ca pompa poate fi oprita sau pornita automat daca e necesar. Protectie maxima: asigurata de inchiderea automata a pompei datorita protectiei impotriva functionarii in gol si a afisajului de defectiuni luminos. Pompa puternica nu necesita mentenanta si impresioneaza prin presiunea constanta pentru udarea optima a gradinii. Un intrerupator de picior integrat, 2 iesiri pentru functionarea simultana a doua dispozitive conectate si picioarele din cauciuc fono-absorbante sunt elemente de confort suplimentare. Filtrul preliminar standard si supapa de retinere integrata asigura o functionare indelungata. Materialele de inalta calitate asigura o durata de viata mare. Beneficiaza de o garantie extinsa de 5 ani.
Caracteristici si beneficii
Ușor de utilizat în casă și grădinăAlimentare fiabila pentru casa si presiune constanta pentru udarea gradinii.
Sigur și rezistentCu prefiltru și supapă de sens pentru protecție împotriva funcționării în gol, în echiparea standard
Start/ stop automatPompa pornește și se oprește automat după necesități
Absorbție optimă
- Pompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Afișaj pentru erori
- Este indicată o eroare, legată de absorbție sau presiune.
Două ieșiri pentru apă
- Multiple utilizări, cum ar fi udarea gazonului cu o instalație cu aspersoare și udarea simultană a grădinii cu un furtun.
Adaptor T flexibil
- Instalare flexibila - pentru alinierea optima a furtunurilor conectate.
Întrerupător confortabil de picior
- Ușor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Mâner ergonomic
- Usor de manevrat și transportat
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|800
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 3300
|Înălțimea de pompare (m)
|40
|Presiune (bar)
|max. 4
|Înălțimea de absorbție (m)
|8
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|1,85
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|10,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- Adaptor racordare pentru pompe G1
Echipament
- Racord optimizat
- Întrerupător confortabil de picior
- Funcție start/ stop automată
- Include prefiltru și supapă de sens
- Protecție împotriva funcționării pe uscat
- Racord de umplere mare
- Mâner ergonomic
- Depozitarea cablului
- Afișaj pentru erori
- Două ieșiri pentru apă
- Picior de cauciuc rotativ pentru reducerea zgomotului
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
- Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.