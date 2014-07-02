Pompa pentru casa si gradina BP 5 Home & Garden

BP 5 Home&Garden "Premium", pompa pentru casa si gradina, cu 4 trepte de reglare, pentru udarea gradinii si alimentarea cu apa a casei. (ex. folosirea apei de ploaie). Convenabil, puternic, de incredere!

Pompa pentru udare cu o presiune constantă sau alimentarea cu apă a mașinilor de spălat rufe sau grupuri sanitare: durabila și fără întreținere BP 5 Home & Garden este o pompa de calitate, ideala pentru utilizarea surselor alternative de apă pentru alimentarea cu apă. Funcția automată de pornire / oprire înseamnă că BP 5 poate, porni și opri automat. În caz de urgență, protecția la funcționare uscată oprește pompa și un afișaj "defect" este aprins. Pompa cu 4 trepte impresionează cu putere ridicată, eficiența și buna funcționare. La același debit, BP 5 Home & Garden necesită o puterea a motorului mai mică decât pompele convenționale cu jet, conducand la o economie de energie de aproximativ 30%. Caracteristici de confort, cum ar fi întrerupătorul integrat tip pedală, 2 ieșiri pentru operarea simultană a 2 consumatori și picioarele de cauciuc pentru absorbția socurilor sunt îmbinate cu elemente de siguranță, cum ar fi pre-filtru și supapa de control integrata pentru o funcționare fiabilă. Kärcher ofera, de asemenea, o garanție extinsă de 5 ani.

Caracteristici si beneficii
Ușor de utilizat în casă și grădină
  • Pompa fiabilă de alimentare cu apă a casei și totodată pompa cu presiune constanta, pentru udarea grădinii
Sigur și rezistent
  • Cu prefiltru și supapă de sens pentru protecție împotriva funcționării în gol, în echiparea standard
Pompa cu mai multe trepte
  • Extrem de eficient energetic și silențios.
Start/ stop automat
  • Pompa pornește și se oprește automat după necesități
Absorbție optimă
  • Pompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Afișaj pentru erori
  • Este indicată o eroare, legată de absorbție sau presiune.
Două ieșiri pentru apă
  • Multiple utilizări, cum ar fi udarea gazonului cu o instalație cu aspersoare și udarea simultană a grădinii cu un furtun.
Adaptor flexibil de conectare în T
  • Instalare flexibilă pentru alinierea optima a furtunurilor conectate.
Întrerupător confortabil de picior
  • Ușor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Mâner ergonomic
  • Usor de manevrat și transportat

Specificații tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 1000
Debit maxim transportat (l/h) < 6000
Înălțimea de pompare (m) 48
Presiune (bar) max. 4,8
Înălțimea de absorbție (m) 8
Temperatură (°C) max. 35
Filet de racordare G1
Cablu de racordare (m) 1,85
Tensiune (V) 230 - 240
Frecvență (Hz) 50
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 12,7
Greutate cu ambalaj (kg) 15,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 230 x 540 x 373

Scope of supply

  • Adaptor racordare pentru pompe G1

Echipament

  • Racord optimizat
  • Întrerupător confortabil de picior
  • Funcție start/ stop automată
  • Include prefiltru și supapă de sens
  • Protecție împotriva funcționării pe uscat
  • Racord de umplere mare
  • Mâner ergonomic
  • Depozitarea cablului
  • Afișaj pentru erori
  • Două ieșiri pentru apă
  • Picior de cauciuc rotativ pentru reducerea zgomotului
Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
  • Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.
CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

