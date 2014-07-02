Pompa de gradina BP 2 Garden
Puternica si rezistenta: pompa de gradina BP 2 Garden este solutia ideala de nivel incepator pentru udarea ecologica a gradinii folosind surse alternative de apa cum ar fi cisterne, rezervoare, etc.
Pompa de gradina compacta, robusta si rezistenta BP 2 Garden este solutia perfecta "entry-level" pentru udarea gradinii folosind apa din surse alternative cum ar fi cisterne sau butoaie de apa. Pompa impresioneaza cu forta sa ridicata de aspirare si presiunea optima. Pompa BP 2 Garden poate fi transportata cu usurinta datorita manerului sau ergonomic si modelului ergonomic. Pompa de gradina nu necesita mentenanta si poate fi conectata fara a folosi alte unelte. Datorita intrerupatorului mare de picior, dispozitivul poate fi pornit si oprit confortabil fara a va afecta spatele. Utilizarea de materiale de inalta calitate asigura durata indelungata de viata. Kärcher ofera de asemenea o garantie extinsa de cinci ani. Apropo, datorita intrerupatorului electronic de presiune, pompa BP 2 Garden poate fi cuplata cu o pompa cu functie de start/stop automata. Asta inseamna mai mult confort la udarea gradinii. Dar exista mai multe avantaje: pompa poate fi folosita si pentru alimentarea cu apa a casei.
Caracteristici si beneficii
Robust si durabilKärcher ofera o garantie extinsa de 5 ani.
Întrerupător confortabil de piciorUșor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Absorbție optimăPompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Adaptoare optimizate
- Sistem etans, prin racordarea simpla a pompei, fara alte unelte.
Mâner ergonomic
- Usor de manevrat și transportat
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|700
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 3000
|Înălțimea de pompare (m)
|35
|Presiune (bar)
|max. 3,5
|Înălțimea de absorbție (m)
|8
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|1,5
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|220 x 405 x 260
Scope of supply
- Adaptor racordare pentru pompe G1
Echipament
- Racord optimizat
- Întrerupător confortabil de picior
- Mâner ergonomic
Video