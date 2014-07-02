Pompa de gradina compacta, robusta si rezistenta BP 2 Garden este solutia perfecta "entry-level" pentru udarea gradinii folosind apa din surse alternative cum ar fi cisterne sau butoaie de apa. Pompa impresioneaza cu forta sa ridicata de aspirare si presiunea optima. Pompa BP 2 Garden poate fi transportata cu usurinta datorita manerului sau ergonomic si modelului ergonomic. Pompa de gradina nu necesita mentenanta si poate fi conectata fara a folosi alte unelte. Datorita intrerupatorului mare de picior, dispozitivul poate fi pornit si oprit confortabil fara a va afecta spatele. Utilizarea de materiale de inalta calitate asigura durata indelungata de viata. Kärcher ofera de asemenea o garantie extinsa de cinci ani. Apropo, datorita intrerupatorului electronic de presiune, pompa BP 2 Garden poate fi cuplata cu o pompa cu functie de start/stop automata. Asta inseamna mai mult confort la udarea gradinii. Dar exista mai multe avantaje: pompa poate fi folosita si pentru alimentarea cu apa a casei.