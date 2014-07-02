Pompa de gradina BP 2 Garden

Puternica si rezistenta: pompa de gradina BP 2 Garden este solutia ideala de nivel incepator pentru udarea ecologica a gradinii folosind surse alternative de apa cum ar fi cisterne, rezervoare, etc.

Pompa de gradina compacta, robusta si rezistenta BP 2 Garden este solutia perfecta "entry-level" pentru udarea gradinii folosind apa din surse alternative cum ar fi cisterne sau butoaie de apa. Pompa impresioneaza cu forta sa ridicata de aspirare si presiunea optima. Pompa BP 2 Garden poate fi transportata cu usurinta datorita manerului sau ergonomic si modelului ergonomic. Pompa de gradina nu necesita mentenanta si poate fi conectata fara a folosi alte unelte. Datorita intrerupatorului mare de picior, dispozitivul poate fi pornit si oprit confortabil fara a va afecta spatele. Utilizarea de materiale de inalta calitate asigura durata indelungata de viata. Kärcher ofera de asemenea o garantie extinsa de cinci ani. Apropo, datorita intrerupatorului electronic de presiune, pompa BP 2 Garden poate fi cuplata cu o pompa cu functie de start/stop automata. Asta inseamna mai mult confort la udarea gradinii. Dar exista mai multe avantaje: pompa poate fi folosita si pentru alimentarea cu apa a casei.

Specificații tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 700
Debit maxim transportat (l/h) < 3000
Înălțimea de pompare (m) 35
Presiune (bar) max. 3,5
Înălțimea de absorbție (m) 8
Temperatură (°C) max. 35
Filet de racordare G1
Cablu de racordare (m) 1,5
Tensiune (V) 230 - 240
Frecvență (Hz) 50
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 7,9
Greutate cu ambalaj (kg) 8,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 220 x 405 x 260

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

