Garnitura de aspirare, 7m
Complet gata de conexiune, furtun-spirala rezistent la vacuum cu filtru de aspiratie si retentie de oprire pentru pompe de gradina, automatelor si instalatiilor de apa menajera. Ideal si pentru prelungirile furtunului de aspiratie.
Furtun in spirala, complet, gata de utilizat, rezistent la vid, 1", 7 m pentru utilizare generala. Cu un filtru de aspirare si un aparat de retinere a refluxului pentru conectarea la partea de aspirare a pompelor de gradina si a pompelor cu presiune ridicata pentru uz domestic. Ideal pentru prevenirea refluxului de apa si scurtarea timpului de pregatire. Poate fi utilizat, de asemenea, pentru prelungirea furtunului de aspirare. Pentru utilizare cu pompele mai sus mentionate echipate cu un filet de conectare 1" (33,3 mm).
Caracteristici si beneficii
Furtun în spirală complet etanș, gata de racordare, cu filtru de aspirare și supapă de sens.
- Pentru aspirarea apei se monteaza simplu si confortabil la pompa.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime (m)
|7
|Diametru
|3/4″
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|500 x 400 x 80
Domenii de intrebuintare
- Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.