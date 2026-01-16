Настенная катушка для шланга HR 4.525, шланг 1/2" в комплекте

Настенный барабан для шланга 1/2" HR 4.525, со шлангом PrimoFlex 1/2" (25 м). С распылителем, комплектом соединительных элементов для мобильного и стационарного использования и суперлегкой системой сматывания шланга.

Настенная катушка для шланга HR 4.525 всегда готова к работе. В комплекте шланг PrimoFlex 25 метров диаметром 1/2". Наша удобная система хранения позволяет использовать шланг как для стационарного, так и для одноразового полива. Наша катушка имеет идеальный размер для малых и средних садов и может быть надежно размещена на неровной поверхности без каких-либо хлопот. Точно измеренное расстояние между шлангом и ножками катушки позволяет легко наматывать и разматывать шланг, обеспечивая постоянный уровень комфорта при каждом использовании. В комплекте: настенный кронштейн, шланг 1/2" (25 м), распылитель для полива, 3 коннектора, 1 коннектор с функцией «Aqua Stop» и штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Все тележки и катушки Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами соединения.

Особенности и преимущества
Комплект готовый к подключению.
  • Шланг 1/2" (25 м), распылитель, 4 универсальных коннектора, штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником с G3/4 на G1/2.
Крепление на стену.
  • Быстрый и простой монтаж.
Барабан для шланга оптимальной ширины
  • Хорошая устойчивость (даже на неровной поверхности).
Легкое сматывание шланга
  • Оптимальное расстояние между шлангом и опорами удобного использования и простой намотки.
Спецификации

Технические характеристики

Давление разрыва (бар) 24
Цвет Черный
Вес (кг) 1,45
Вес (с упаковкой) (кг) 4,673
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 318 x 572 x 420

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Настенная катушка для шланга HR 4.525, шланг 1/2" в комплекте
Настенная катушка для шланга HR 4.525, шланг 1/2" в комплекте
