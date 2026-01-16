Настенная катушка для шланга HR 4.525 всегда готова к работе. В комплекте шланг PrimoFlex 25 метров диаметром 1/2". Наша удобная система хранения позволяет использовать шланг как для стационарного, так и для одноразового полива. Наша катушка имеет идеальный размер для малых и средних садов и может быть надежно размещена на неровной поверхности без каких-либо хлопот. Точно измеренное расстояние между шлангом и ножками катушки позволяет легко наматывать и разматывать шланг, обеспечивая постоянный уровень комфорта при каждом использовании. В комплекте: настенный кронштейн, шланг 1/2" (25 м), распылитель для полива, 3 коннектора, 1 коннектор с функцией «Aqua Stop» и штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Все тележки и катушки Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами соединения.