Базовый комплект со спиральным шлангом включает все, что может потребоваться вам для регулярного полива небольших садов, террас или зеленых балконов. Времена, когда приходилось таскать ведра или волочить шланги по земле - давно прошли. Спиральный шланг Karcher - это удобное решение готовое к применению в любое время и для любой задачи. В комплект входит: 10 м спиральный шланг с UV-защитой, мультифункциональный пистолет, коннектор для штанга с Aqua Stop и защитой от перекручивания, штуцер для подключения G3/4. Спиральный шланг собирается в компактную форму после каждого использования.