Базовый комплект со спиральным шлангом 10 м
10 м спиральный шланг с UV-защитой, мультифункциональный пистолет, коннектор для штанга с Aqua Stop и защитой от перекручивания, штуцер для подключения G3/4
Базовый комплект со спиральным шлангом включает все, что может потребоваться вам для регулярного полива небольших садов, террас или зеленых балконов. Времена, когда приходилось таскать ведра или волочить шланги по земле - давно прошли. Спиральный шланг Karcher - это удобное решение готовое к применению в любое время и для любой задачи. В комплект входит: 10 м спиральный шланг с UV-защитой, мультифункциональный пистолет, коннектор для штанга с Aqua Stop и защитой от перекручивания, штуцер для подключения G3/4. Спиральный шланг собирается в компактную форму после каждого использования.
Особенности и преимущества
После использования шланг принимает свою компактную форму
- Хранения в порядке для крошечных садов
10 м спиральный шланг с UV-защитой и защитой от перекручивания
- Никакой опасности для здоровья
Мультифункциональный пистолет-распылитель с 4 типами струй
1 коннектор для шланга с защитой от перекручивания
1 коннектор для шланга с защитой от перекручивания и Aqua Stop
Штуцер G3/4
Больше не нужно заниматься перематыванием шланга или таскать тяжелые ведра
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,74
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,93
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|560 x 95 x 95
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
- Вид струи: леечная
Области применения
- Полив сада
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента