Базовый комплект со спиральным шлангом 10 м

10 м спиральный шланг с UV-защитой, мультифункциональный пистолет, коннектор для штанга с Aqua Stop и защитой от перекручивания, штуцер для подключения G3/4

Базовый комплект со спиральным шлангом включает все, что может потребоваться вам для регулярного полива небольших садов, террас или зеленых балконов. Времена, когда приходилось таскать ведра или волочить шланги по земле - давно прошли. Спиральный шланг Karcher - это удобное решение готовое к применению в любое время и для любой задачи. В комплект входит: 10 м спиральный шланг с UV-защитой, мультифункциональный пистолет, коннектор для штанга с Aqua Stop и защитой от перекручивания, штуцер для подключения G3/4. Спиральный шланг собирается в компактную форму после каждого использования.

Особенности и преимущества
После использования шланг принимает свою компактную форму
  • Хранения в порядке для крошечных садов
10 м спиральный шланг с UV-защитой и защитой от перекручивания
  • Никакой опасности для здоровья
Мультифункциональный пистолет-распылитель с 4 типами струй
1 коннектор для шланга с защитой от перекручивания
1 коннектор для шланга с защитой от перекручивания и Aqua Stop
Штуцер G3/4
Больше не нужно заниматься перематыванием шланга или таскать тяжелые ведра
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Желтый
Вес (кг) 0,74
Вес (с упаковкой) (кг) 0,93
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 560 x 95 x 95

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
  • Вид струи: леечная
Базовый комплект со спиральным шлангом 10 м
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

