Комплект со шлангом 30 м
Особенности и преимущества
Клик-система
- Подходит для всех известных брендов
Распылитель
- Струю можно изменить от жесткой до мягкой
Универсальный коннектор 2.645-191.0
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″
|Длина шланга (м)
|30
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|3,45
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,514
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 380 x 120
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная