Комплект со спиральным шлангом
Особенности и преимущества
1 коннектор для шланга с защитой от перекручивания
1 коннектор для шланга с защитой от перекручивания и Aqua Stop
Штуцер G3/4
Больше не нужно заниматься перематыванием шланга или таскать тяжелые ведра
Мультифункциональный пистолет-распылитель с 4 типами струй
После использования шланг принимает свою компактную форму
- Хранения в порядке для крошечных садов
10 м спиральный шланг с UV-защитой и защитой от перекручивания
- Никакой опасности для здоровья
Крепление на стену.
- Легкая установка на стену
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,99
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|570 x 100 x 100
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
- Вид струи: леечная
Области применения
- Полив сада
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента