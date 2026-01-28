Шланг 25м 5/8'' PrimoFlex Plus
Безопасный для здоровья высококачественный садовый шланг без содержания фталатов для взыскательных садоводов. Высочайшая прочность, эластичность и устойчивость к перегибам.
Шланг PrimoFlex® plus 5/8, 25 м, рабочее давление до 45 бар. При интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению шланг прослужит не менее 15 лет. Высококачественный 3-слойный садовый шланг с особо прочной, усиленной оплеткой. В плетении содержатся желтые нити DuPont™ Kevlar®. Не содержит вредных веществ , фталатов и вторичного сырья
Особенности и преимущества
Гарантия 15 лет
- Гарантированная стойкость
3 слоя
- Устойчив к перегибам
Давление разрыва 40 бар
- Гарантированная надежность
Очень надежный, гибкий и стойкий к скручиванию шланг
- Для удобства использования
Высокое сопротивление температур от -20 до + 65 ° C
- Гарантированная надежность
Без содержания кадмия, бария и свинца
- Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Инновационная армирующая оплетка нитью Kevlar® от DuPontTM
- Высокое качество и устойчивость
Промежуточное соединение,непроницаемое для света, предотвращает рост водорослей в шланге
- Гарантированная стойкость
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
- Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|5/8″
|Длина шланга (м)
|25
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|3,96
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,064
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|350 x 350 x 105
DuPont™ и Kevlar® являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками E.I. du Pont de Nemours and Company.
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента