Шланг 25м 5/8'' PrimoFlex Plus

Безопасный для здоровья высококачественный садовый шланг без содержания фталатов для взыскательных садоводов. Высочайшая прочность, эластичность и устойчивость к перегибам.

Шланг PrimoFlex® plus 5/8, 25 м, рабочее давление до 45 бар. При интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению шланг прослужит не менее 15 лет. Высококачественный 3-слойный садовый шланг с особо прочной, усиленной оплеткой. В плетении содержатся желтые нити DuPont™ Kevlar®. Не содержит вредных веществ , фталатов и вторичного сырья

Особенности и преимущества
Гарантия 15 лет
  • Гарантированная стойкость
3 слоя
  • Устойчив к перегибам
Давление разрыва 40 бар
  • Гарантированная надежность
Очень надежный, гибкий и стойкий к скручиванию шланг
  • Для удобства использования
Высокое сопротивление температур от -20 до + 65 ° C
  • Гарантированная надежность
Без содержания кадмия, бария и свинца
  • Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Инновационная армирующая оплетка нитью Kevlar® от DuPontTM
  • Высокое качество и устойчивость
Промежуточное соединение,непроницаемое для света, предотвращает рост водорослей в шланге
  • Гарантированная стойкость
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
  • Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 5/8″
Длина шланга (м) 25
Цвет Желтый
Вес (кг) 3,96
Вес (с упаковкой) (кг) 4,064
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 350 x 350 x 105

DuPont™ и Kevlar® являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками E.I. du Pont de Nemours and Company.

Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
