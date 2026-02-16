Конектор 1/2", 5/8"

Коннектор 1/2'', 5/8'' имеет эргономичный дизайн, обеспечивающий удобное и комфортное использование. Совместим со всеми системами быстрого соединения.

Подключение и отключение стало простым как никогда: Коннектор Kärcher имеет эргономичный дизайн и удобные углубленные ручки, обеспечивающие максимальный комфорт в использовании. Коннектор совместим со шлангами диаметром 1/2″ и 5/8″, а также со всеми доступными системами быстрого соединения.

Особенности и преимущества
Встроенные ручки и эргономичный дизайн
  • Простота в использовании.
Для шлангов диаметром 1/2" и 5/8"
  • Для быстрого и удобного присоединения к концу шланга.
Клик-система
  • Совместим со всеми системами стыкового соединения, представленными на рынке.
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″ / 5/8″
Цвет Черный
Вес (кг) 0,023
Вес (с упаковкой) (кг) 0,024
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 63 x 36 x 36
Области применения
  • Полив сада
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
