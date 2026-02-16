Конектор 1/2", 5/8"
Подключение и отключение стало простым как никогда: Коннектор Kärcher имеет эргономичный дизайн и удобные углубленные ручки, обеспечивающие максимальный комфорт в использовании. Коннектор совместим со шлангами диаметром 1/2″ и 5/8″, а также со всеми доступными системами быстрого соединения.
Особенности и преимущества
Встроенные ручки и эргономичный дизайн
- Простота в использовании.
Для шлангов диаметром 1/2" и 5/8"
- Для быстрого и удобного присоединения к концу шланга.
Клик-система
- Совместим со всеми системами стыкового соединения, представленными на рынке.
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″ / 5/8″
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,023
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,024
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|63 x 36 x 36
Области применения
- Полив сада
- Для очистки садовой мебели и инструмента