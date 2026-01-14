Коннектор для шлангов 1/2 , 5/8. Латунь

Коннектор быстросъемный латунный для шлангов 1/2, 5/8. Накладка из мягкого полимера для повышения удобства и долговечности.

Коннектор быстросъемный латунный для шлангов 1/2, 5/8. Накладка из мягкого полимера для повышения удобства и долговечности. Новая серия высококачественных латунных соединителей от Kärcher для полупрофессионального использования в саду для всех давлений. Этот высококачественный, прочный коннектор чрезвычайно долговечен и подходит для тяжелых условий эксплуатации. Полив с Kärcher - это идеальный полив!

Особенности и преимущества
Высококачественная латунь
  • Надежность и долговечность
Удобное резиновое кольцо на захвате
  • Для легкого использования и оптимальной фиксации
Подходит для шлангов 1/2 '' и 5/8 ''
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″ / 5/8″
Цвет Латунь
Вес (кг) 0,124
Вес (с упаковкой) (кг) 0,132
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 48 x 36 x 36
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
