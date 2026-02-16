Коннектор с "Aqua Stop" 1/2", 5/8

Эргономично спроектированный коннектор 1/2'', 5/8'' Aqua Stop легко подключается без брызг и обеспечивает максимальный комфорт в использовании. Совместим со всеми системами быстрого соединения.

Эргономично спроектированный коннектор с Aqua Stop обеспечивает удобное и безбрызговое подключение и отключение. Удобные углубленные ручки позволяют легко работать с устройством. Коннектор подходит для шлангов диаметром 1/2″ и 5/8″ и совместим со всеми доступными системами быстрого соединения.

Особенности и преимущества
Встроенные ручки и эргономичный дизайн
  • Для удобного использования
Аквастоп
  • Для безопасного подсоединения аксессуаров к шлангу без брызг
Клик-система
  • Совместим со всеми системами стыкового соединения, представленными на рынке.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,025
Вес (с упаковкой) (кг) 0,026
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 67 x 35 x 35
Области применения
  • Полив сада
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова